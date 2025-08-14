BERBEC Răbdarea nu e punctul tău forte, dar astăzi, de Ziua Adormirii Maicii Domnului, poți avea ocazia să o exersezi fără grabă. Ziua liberă îți poate oferi un respiro, dar și câteva momente de reflecție. Ai putea începe o carte uitată pe noptieră sau să faci ordine într-un colț ignorat al casei și al minții. Nu te lăsa copleșit de energia celor care vor agitație. Tu, astăzi, s-ar părea că îți priește calmul și relaxarea. Nu uita să suni o rudă sau un prieten drag, care poate îți serbează astăzi onomastica, e o zi sfântă.

TAUR Pentru tine, această zi sfântă, ziua Adormirii Maicii Domnului, s-ar părea că vine cu o dorință de stabilitate emoțională. Ai nevoie de liniște, poate chiar de un colț de natură, unde să simți pământul sub tălpi. Dacă ești norocos, profită de weekendul prelungit pentru a fugi din oraș. Mâncarea tradițională, poveștile bunicilor și o slujbă în aer liber îți pot reîncărca bateriile mai mult decât o zi la spa. Cuvintele simple pot fi astăzi cele mai prețioase.

GEMENI În loc de vorbă multă, astăzi s-ar părea că alegi… tot vorbă multă, dar mai molcomă. Spiritul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului te poate face mai empatic și poate chiar îți aduce o revelație legată de familie. Poate fi momentul ideal să te împaci cu cineva drag, sau să planifici un gest frumos. Gândește-te bine: ce ai vrea să ți se spună ție astăzi? Spune acel lucru cuiva apropiat.

RAC Sărbătorile religioase te ating într-un mod profund, iar Adormirea Maicii Domnului s-ar părea că-ți amintește cât de importantă este protecția maternă și legăturile de suflet. Poți resimți un val de nostalgie, dar și o dorință intensă de a proteja și a-i îngriji pe cei care au nevoie. Pregătește o masă gustoasă, sună-ți mama sau o femeie importantă din viața ta. Îți va umple sufletul.

LEU Sigur că-ți place să fii în centrul atenției, dar astăzi, strălucirea s-ar părea că vine din gesturile mici, nu din luminile rampei. Oferă ajutor, fără să-ți faci un titlu de glorie din asta. Fă o bucurie, fără aplauze. Astăzi, puterea ta stă în generozitate și în demnitate. Dacă ai rude sau prieteni marinari, trimite-le un gând bun, e și ziua lor de Ziua Adormirii Maicii Domnului. Soarele zâmbește mai frumos când o faci tu primul.

FECIOARA Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului s-ar părea că-ți reactivează dorința de ordine, dar, de data asta, și în suflet. Poate că astăzi poate fi mai potrivit să-ți pui ordine în gânduri, decât în sertare. Dacă mergi la biserică sau pur și simplu îți iei timp pentru rugăciune, poți simți că se clarifică ceva. De altfel, Mercur îți poate da o claritate aparte azi. Poți vedea lucruri pe care alții le ignoră. Profită.

BALANŢA Frumusețea interioară s-ar părea că devine vizibilă și în exterior, iar astăzi pari să radiezi o armonie rară. Poate nu întâmplător, e ziua Adormirii Maicii Domnului, o sărbătoare a blândeții, a echilibrului și a compasiunii, valori pe care le porți în tine. Îți priește această atmosferă de liniște și sărbătoare, chiar dacă, cel mai probabil, o să alegi să o petreci discret, cu muzică bună și oameni dragi.

SCORPION Astăzi, tăcerea ta are greutate. Sărbătoarea Adormirii Maici Domnului îți poate aduce o doză de reflecție în plus, iar tu nu fugi de profunzime. Poți avea o revelație importantă legată de un conflict vechi. Poate fi o zi bună pentru iertare, chiar dacă nu o rostești cu voce tare. De asemenea, dacă ai parte de o invitație la mare, sau la o petrecere cu iz marinăresc, nu o refuza. Valurile mării pot calma chiar și cele mai adânci neliniști.

SĂGETĂTOR Weekendul prelungit s-ar părea că îți priește: e ca un zâmbet lung de vară. Nu uita că e o zi sfântă, ziua Adormirii Maicii Domnului, așadar încearcă să echilibrezi dorința de aventură cu un moment de reculegere. Poate găsești o mănăstire într-un sat mai puțin ”viral” sau un loc retras unde să te liniștești. Seara îți poate aduce voie bună și povești interesante, mai ales dacă le și asculți, nu doar le spui.

CAPRICORN Adormirea Maicii Domnului îți poate reactiva valorile tradiționale, chiar dacă nu le ”porți” la vedere. Astăzi pari să ai chef de odiihnă, de discuții în familie, de bucate simple, dar preparate cu drag. Nu ești genul care se plânge, dar astăzi ai dreptul să spui că ai obosit puțin. Cineva apropiat ar putea să te surprindă cu un gest care te emoționează. Ca să te binedispui ai putea scrie o listă, în agenda preferată, cu un pix nou! Ei? Păi nu știu eu ce-ți face plăcere? Bună întrebare !

VĂRSĂTOR Ziua aceasta de mare sărbătoare, a Adormirii Maicii Domnului, îți poate oferi o pauză de la gândurile despre lume și viitor. Poate fi un bun prilej să te reconectezi cu rădăcinile tale, chiar dacă e vorba doar de un telefon dat unei mătuși, sau de un album de fotografii vechi răsfoit zâmbind, un pic amar, e drept. Dacă ajungi la mare, salut-o și din partea mea, astăzi e și ziua Marinei.

PEŞTI Ziua te poate prinde într-un nor de visare, dar nu uita să te bucuri și de prezent. Adormirea Maicii Domnului are o rezonanță profundă pentru tine. Stelele spun cp e bine să stai lângă cei care te simt și te înțeleg. Un gest mic poate avea impact mare. Ascultă-i mai mult astăzi și pe ceilalți, dar ascultă-ți și intuiția. Nu te grăbi să salvezi pe toată lumea, ești deja suficient încărcat.