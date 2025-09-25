BERBEC Schimbările par să vină încet, dar sigur, exact cum nu-ți place ție. Conjunctura sugerează că astăzi poate fi mai înțelept să numeri până la trei înainte să reacționezi, mai ales dacă cineva îți calcă pe nervi. Poți câștiga mult dacă alegi autocontrolul în locul impulsului. Nu-ți lipsește curajul, dar uneori tactul cântărește mai mult decât forța. Ziua de vineri poate fi o zi bună pentru a-ți testa diplomația și pentru a închide cu eleganță un subiect vechi.

TAUR Un vânt de schimbare pare să bată, chiar dacă tu ești expert în stabilitate. Poziția lui Mercur arată că s-ar putea să primești o veste care îți poate schimba ritmul zilei. Deși încăpățânarea ta legendară se poate face simțită, investită cu înțelepciune se poate transforma în perseverență de aur. Nu ignora semnele subtile: poate fi un moment bun să pregătești un pas curajos. Spre seară, un film bun, acasă pare să fie cel mai bun plan de week-end.

GEMENI Ziua pare să te găsească într-un maraton de activități. Poziția lui Jupiter îți poate aduce ocazii neașteptate de socializare și optimism, dar tu alegi dacă le transformi în distracție sau doar în oboseală. Nu suporți să fii ținut în loc și astăzi chiar pare să nu fie nevoie: lucrurile par să se miște repede. Dacă alegi să-ți păstrezi calmul, poți avea parte de rezultate frumoase. Spre seară, energia ta debordantă merită echilibrată cu un moment de relaxare autentică.

RAC Astăzi ai șansa să practici zenul fără să te înscrii la vreun curs. Stelele sugerează că reacțiile tale pot înclina balanța între ceartă și armonie. Poziția lui Saturn te provoacă să îți testezi răbdarea și nu e musai să fie un test cu note, ci unul cu recompense. În loc să te lași purtat de emoții, detașează-te și privește lucrurile ca un observator atent. Spre seară, un gest mic de bunătate îți poate aduce liniștea de care aveai nevoie.

LEU Astăzi pari să ai ai fler financiar, fie că e vorba de un credit, sau de o oportunitate la serviciu. Totuși, stelele îți recomandă să nu dai atenție bârfelor, sunt doar un zgomot de fundal care nu merită aplauze. Poziția lui Uranus arată că pot apărea surprize plăcute, dar și mici deviații de la planurile tale. Poți fi mai vizibil ca de obicei, iar asta poate fi în avantajul tău. Spre seară, relaxarea în compania oamenilor de încredere îți poate aduce bucurii simple.

FECIOARĂ Ziua de astăzi poate fi o zi bună pentru regândirea direcției. Poți fi ascultat și înțeles mai ușor decât de obicei. Aspectele astrale sugerează că ideile tale practice pot prinde contur, iar cineva din jur poate să îți ofere sprijin neașteptat. Poziția lui Marte adaugă dinamism, dar și tentația de a face totul repede, poate fi mai bine să păstrezi ritmul constant. Spre seară, un plan organizat de week-end îți poate aduce satisfacție.

BALANŢĂ Poți avea ocazia să te eliberezi de lucrurile și oamenii care nu-ți mai sunt de folos. Ziua de vineri poate fi o zi bună să face ordine, atât în dulapuri, cât și în relații. Conjunctura astrală arată că optimismul tău poate crește vizibil, dacă scapi de poverile invizibile pe care le tot porți după tine. Banii și resursele merită administrate cu grijă, dar fără anxietate. În plan personal, calmul și zâmbetul pot fi armele tale secrete. Spre seară, bucură-te de un mic răsfăț.

SCORPION Astăzi pari să gândești profund și pragmatic. Stelele sugerează că poți să te adaptezi ușor la context, dar tot tu alegi dacă folosești inteligența pentru a construi sau pentru a critica. Poziția lui Venus arată că relațiile apropiate pot fi mai calde decât de obicei, dacă lași deoparte încăpățânarea. Vești mixte pot să apară în a doua parte a zilei, dar cu tact și calm ar trebui să poți trece peste ele. Spre seară, introspecția poate fi cel mai bun mod de a încheia ziua.

SĂGETĂTOR Poți avea ocazia să te afirmi prin ideile tale vizionare. Conjunctura astrală indică un teren fertil pentru planuri îndrăznețe, dar și pentru micile ironii care te caracterizează. Poți simți că ai un avantaj în fața competiției, dar ar putea fi bine să nu te grăbești să-l arăți tuturor. Astăzi, răbdarea e cheia, chiar dacă nu e punctul tău forte. Spre seară, umorul și optimismul pot transforma orice întâlnire într-o experiență plăcută.

CAPRICORN Ziua îți poate aduce o doză de iritabilitate pe care doar tu o poți gestiona. Poziția lui Neptun pare să arate că riscul e să interpretezi greșit un mesaj sau o situație, dar tu alegi dacă o transformi în conflict sau în glumă. Poți avea tendința să fii direct și să folosești cuvinte ascuțite, folosește-le cu grijă. Partenerul sau un prieten apropiat pot fi dispuși să-ți asculte gândurile, dacă alegi să vorbești calm. Spre seară, evită deciziile pripite.

VĂRSĂTOR Astăzi pari să-ți pui în valoare talentele de organizator. Stelele arată că poți gestiona situații complicate cu luciditate, chiar dacă ceilalți se pierd în detalii. Poziția lui Jupiter poate indica un potențial plus de claritate și șansă, dar tu alegi cât de realist o folosești. Poți avea ocazia să-ți demonstrezi abilitățile de lider fără să ridici tonul. Spre seară, cumpătarea la cheltuieli pare să fie recomandată.

PEŞTI Ziua de vineri îți poate oferi șansa să-ți afirmi dorințele și motivațiile. Stelele arată că munca ta poate fi recunoscută și răsplătită, dar și că sensibilitatea ta poate deveni un atu. Poziția lui Saturn îți poate aduce un sentiment de responsabilitate mai clar, însă liberul tău arbitru rămâne cheia. Dacă alegi să rămâi calm și încrezător, ziua poate fi fi una rodnică. Spre seară, recunoștința și buna dispoziție par să fie cele mai bune investiții.