BERBEC Sâmbăta asta pari să ai mai multă energie decât toată gașca de prieteni la un loc, dar nu te lăsa păcălit: nu e obligatoriu să alergi la maraton ca să demonstrezi ceva. Stelele sugerează că o competiție amicală te-ar stimula, dar doar dacă o iei ca pe o joacă, nu ca pe o bătălie de onoare. Dacă ești tentat să dramatizezi, amintește-ți că scopul weekendului e relaxarea, nu diplomația de război.

TAUR Astăzi s-ar părea că ți-ar prinde bine să fii cumpătat, chiar și atunci când vitrinele magazinelor îți fac cu ochiul mai tare ca sirenele lui Ulise. Conjunctura astrală arată că răbdarea și disciplina îți pot aduce mai multă liniște decât achizițiile impulsive. Viața amoroasă pare să fie animată, dar nu încerca să forțezi ritmul, lasă lucrurile să curgă natural. Dacă vrei o doză de inspirație, o carte clasică precum Anna Karenina îți poate deschide alte perspective despre relații și alegerile lor complicate.

GEMENI Sâmbătă pari să jonglezi cu invitații, telefoane și glume mai repede decât reușesc ceilalți să-ți răspundă. Stelele indică un echilibru între muncă și relaxare, dar tot tu alegi dacă îți pui telefonul pe silențios. Îți face bine să petreci timp în natură, să lași zumzetul urban pe pauză. Spre seară, compania potrivită poate să conteze mai mult decât locul. Dacă alegi să rămâi acasă, un film clasic precum Casablanca îți poate aduce doza perfectă de romantism și ironie fină.

RAC Ziua de astăzi pare să fie prietenoasă cu familia și cu tot ce înseamnă apropiere sufletească. Stelele sugerează că activitățile simple, precum gătitul, joaca sau curățenia, pot fi surprinzător de terapeutice. Ai grijă la micile competiții casnice, nu merită să strici atmosfera pentru fleacuri. Emoțional, pari să fii mai vulnerabil, dar și mai receptiv la gesturile celor dragi. Spre seară, dacă alegi să-ți dedici timpul celor apropiați, poți descoperi că tihna casei e cel mai mare dar.

LEU Ai spirit de explorator, iar sâmbătă s-ar părea că ți se potrivește de minune un drum fără hartă, la propriu sau la figurat. Conjunctura cosmică sugerează că spontaneitatea îți poate aduce farmec și inspirație. Nu exagera însă cu efortul fizic, riști să transformi aventura în oboseală. În plan emoțional, poți fi atras de experiențe noi, dar cu puțin discernământ poți evita complicațiile inutile. Spre seară, un film frumos precum La Dolce Vita ar putea să-ți amintească de gustul libertății și de bucuria lucrurilor neașteptate.

FECIOARĂ Astăzi poți să primești ocazia să ieși din umbră și să fii recunoscut pentru eforturile tale. Stelele arată că meritul tău s-ar părea că nu mai poate fi trecut cu vederea, chiar dacă modestia te poate face să roșești. Ești rapid și adaptabil, iar asta te poate transforma într-un aliat de nădejde pentru cei din jur. Totuși, nu uita să-ți păstrezi și un strop de timp pentru tine. Dacă vrei să-ți hrănești mintea, recitește un roman de referință precum Crimă și pedeapsă – o bună aducere aminte că introspecția are valoarea ei.

BALANŢĂ Pari să fii puțin mai sensibil la agitația din jur și ai putea simți nevoia să te retragi un pic din zgomot. Conjunctura astrală s-ar părea că-ți sugerează să-ți dedici timpul hobby-urilor tale preferate, chiar dacă e vorba de cumpărături „strategice”. Atenția la echilibru și armonie îți poate aduce liniștea pe care o cauți. Relațiile se îmbunătățesc dacă alegi să răspunzi cu calm și diplomație. Spre seară, o plimbare relaxantă sau o conversație tihnită pot fi cel mai bun medicament.

SCORPION Sâmbăta aceasta, creativitatea ta pare că se simte ca un vulcan care vrea să erupă. Poziția lui Saturn sugerează că programul poate fi dat peste cap, dar calmul și luciditatea te poate ajuta să-l repari. Pare să fie momentul potrivit să-ți să notezi ideile bune, chiar și cele care par utopice, mâine acestea ar putea deveni planuri reale. Ai grijă să nu dramatizezi micile obstacole, pentru că puterea ta de regenerare poate fi remarcabilă. Spre seară, un film iconic precum Pulp Fiction îți poate da o perspectivă diferită asupra imprevizibilului.

SĂGETĂTOR Energia de astăzi te poate face sociabil și dornic de interacțiuni. Stelele arată că prieteniile noi sau vechile cunoștințe reînnodate îți pot aduce vești și bucurii. Ai grijă să-ți dozezi resursele, pentru că entuziasmul tău poate fi obositor chiar și pentru tine. Viața amoroasă este animată și poți primi semne neașteptate de afecțiune. Spre seară, poți fi magnetul petrecerilor, dar dacă alegi liniștea, o discuție cu un prieten apropiat îți poate încărca ”bateriile” la fel de bine.

CAPRICORN Astăzi pari să fii motorul grupului: planifici, organizezi, dirijezi. Conjunctura astrală indică faptul că lumea te poate urma cu încredere, dar nu uita că și tu ai nevoie de pauze. Nu transforma eficiența în obsesie, lasă loc și pentru improvizație. Spre seară, o conversație interioară sau poate chiar cu cineva de încredere îți poate aduce claritate. Uneori, liniștea poate fi mai productivă decât zece ore de alergătură.

VĂRSĂTOR Sâmbătă poți să fii sufletul petrecerii și pare că energia ta nu cunoaște anotimp. Stelele arată că poți să fii mai inspirat ca de obicei să aduni oamenii și să creezi atmosferă. Bucuria vine din discuțiile diverse și din glumele care curg natural. Ai grijă doar să nu te pierzi în alegeri complicate, uneori simplitatea este cheia. Spre seară, un moment de introspecție poate echilibra exuberanța.

PEŞTI Ziua de sâmbătă îți poate aduce mai multă armonie în viața de cuplu. Stelele arată că partenerul îți poate fi un sprijin real și că direcția voastră comună pare să fie mai clară decât părea. Totuși, pari să ai nevoie și de timp doar pentru tine, altfel riști să simți că te dizolvi în dorințele altora. Spre seară, lectura câtorva pagini din Marele Gatsby îți poate aminti că visurile au puterea lor, dar realitatea cere echilibru.