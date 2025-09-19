Secretarul de stat Flavius Nedelcea a fost demis de premierul Ilie Bolojan, după ce a fost reținut anterior de DNA
Secretarul de stat Flavius Constantin Nedelcea a fost demis vineri de premierul Ilie Bolojan, după ce a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) într-un dosar de abuz în serviciu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, împreună cu numirea a doi noi secretari de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Viorel Băltărețu și Iulian Cosmin Mărgeloiu.
Totodată, premierul Bolojan a semnat și alte decizii prin care Flavius Nedelcea și Cristina Breșug au fost eliberați din funcție, iar Marius Viorel Poșa, subsecretar de stat, a fost înlocuit cu Marius-Andrei Miftode, ambii din USR. Poșa fusese numit la Minister în martie 2025, prin decizia premierului de la acea dată, Marcel Ciolacu.
Ancheta DNA: acuzații de instigare la abuz în serviciu
Potrivit DNA, Flavius Nedelcea este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.
Ancheta vizează perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, când Nedelcea ar fi orchestrat mutări ilegale în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pentru a face loc unor persoane preferate politic în funcții-cheie.
În dosar apar și alte două persoane din conducerea ANPC: Sebastian Ioan Hotca, vicepreședinte cu atribuții de președinte, și Paul Anghel-Silviu, director general de control.
DNA susține că Hotca ar fi executat ordinele lui Nedelcea, mutând repetat o angajată incomodă, în ciuda prevederilor legale. Paul Anghel-Silviu este acuzat de șantaj, după ce ar fi exercitat presiuni directe asupra aceleași persoane pentru a rămâne în concediul de creștere a copilului.
Control judiciar și restricții pentru conducerea ANPC
Victima acestor presiuni, V.I.C., ocupa din 2014 funcția de comisar-șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin, obținută prin concurs. Potrivit anchetatorilor, mutările succesive nu au avut nicio legătură cu interesul instituțional, fiind determinate de interese private și politice.
De asemenea, DNA susține că pe 8 septembrie 2025 Nedelcea ar fi încercat să avertizeze un posibil participant la fapte pentru a îngreuna ancheta, complicându-și astfel poziția.
În acest context, procurorii au instituit măsura controlului judiciar pentru Hotca și Anghel pe o perioadă de 60 de zile, interzicându-le să comunice cu victima, să exercite atribuțiile de conducere și obligându-i să se prezinte la audieri ori de câte ori sunt chemați.
Orice încălcare a regulilor poate duce la arest la domiciliu sau arest preventiv.