Secretarul de stat Flavius Constantin Nedelcea a fost demis vineri de premierul Ilie Bolojan, după ce a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) într-un dosar de abuz în serviciu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, împreună cu numirea a doi noi secretari de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Viorel Băltărețu și Iulian Cosmin Mărgeloiu.

Totodată, premierul Bolojan a semnat și alte decizii prin care Flavius Nedelcea și Cristina Breșug au fost eliberați din funcție, iar Marius Viorel Poșa, subsecretar de stat, a fost înlocuit cu Marius-Andrei Miftode, ambii din USR. Poșa fusese numit la Minister în martie 2025, prin decizia premierului de la acea dată, Marcel Ciolacu.

Potrivit DNA, Flavius Nedelcea este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

Ancheta vizează perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, când Nedelcea ar fi orchestrat mutări ilegale în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pentru a face loc unor persoane preferate politic în funcții-cheie.

În dosar apar și alte două persoane din conducerea ANPC: Sebastian Ioan Hotca, vicepreședinte cu atribuții de președinte, și Paul Anghel-Silviu, director general de control.

DNA susține că Hotca ar fi executat ordinele lui Nedelcea, mutând repetat o angajată incomodă, în ciuda prevederilor legale. Paul Anghel-Silviu este acuzat de șantaj, după ce ar fi exercitat presiuni directe asupra aceleași persoane pentru a rămâne în concediul de creștere a copilului.

Victima acestor presiuni, V.I.C., ocupa din 2014 funcția de comisar-șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin, obținută prin concurs. Potrivit anchetatorilor, mutările succesive nu au avut nicio legătură cu interesul instituțional, fiind determinate de interese private și politice.

De asemenea, DNA susține că pe 8 septembrie 2025 Nedelcea ar fi încercat să avertizeze un posibil participant la fapte pentru a îngreuna ancheta, complicându-și astfel poziția.

În acest context, procurorii au instituit măsura controlului judiciar pentru Hotca și Anghel pe o perioadă de 60 de zile, interzicându-le să comunice cu victima, să exercite atribuțiile de conducere și obligându-i să se prezinte la audieri ori de câte ori sunt chemați.

Orice încălcare a regulilor poate duce la arest la domiciliu sau arest preventiv.