Fostul președinte Traian Băsescu a atras atenția, într-un interviu acordat vineri pentru România TV, asupra importanței alegerilor din 28 septembrie din Republica Moldova, subliniind că acestea ar putea reprezenta momentul decisiv pentru viitorul european al statului vecin.

El a susținut că Republica Moldova are acum cea mai mare șansă din istorie de a-și consolida direcția pro-occidentală și de a-și asigura independența față de influențele externe.

Băsescu a explicat că scrutinul va fi decis exclusiv de cei patru milioane de cetățeni ai Republicii Moldova și că niciun factor extern nu ar putea interfera cu opțiunea acestora.

Potrivit fostului șef al statului, un vot în favoarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană condusă de președinta Maia Sandu, ar consolida cursul pro-european și ar putea deschide calea pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană încă din anul viitor.

În schimb, el a atras atenția că un vot pentru Blocul Socialist, format din partidele lui Igor Dodon, Vladimir Voronin, Tarlev și Irina Vlah, ar însemna o revenire la influența politică a Moscovei și o subordonare față de politicile președintelui rus Vladimir Putin.

„Aș privi în primul rând la evenimentul care urmează și care este pe 28 septembrie. Este vorba de alegeri în Republica Moldova. Cred că nu mă suspectează nimeni că nu sunt un bun cunoscător al situației din Moldova și, în acest condiții afirm, că niciodată, dar niciodată, Republica Moldova nu a avut o șansă mai mare să plece definitiv către vest ca acum. Și niciodată nu a fost atât de independentă de oamenii politici. Decizia din 28 septembrie este legată de votul celor patru milioane de cetățeni ai Republicii Moldova. Nimeni și nimic nu poate interfera decizia pe care o vor lua alegătorii din Republica Moldova. Dacă se votează PAS, partidul pro-european al Maiei Sandu, direcția este pro-europeană și, foarte probabil, anul viitor, Republica Moldova începe negocierile de aderare la UE. Dacă se votează Blocul Socialist (…) Vă aduc aminte că, până de curând, vedeam imagini cu Dodon care dormea prin anticamera biroului lui Putin ca să îi poate zâmbi când iese, când intră, deci ar însemna un vot pentru blocul socialist o supunere către politicile Moscovei și, în mod deosebit, către politicile lui Putin”, a explicat Traian Băsescu pentru postul TV.

Fostul președinte a mai afirmat că miza scrutinului depășește granițele Republicii Moldova, având implicații majore pentru stabilitatea regională și pentru securitatea frontierei estice a Uniunii Europene.

Băsescu a avertizat că o eventuală victorie a socialiștilor ar duce la instalarea unui guvern și a unei majorități parlamentare loiale Moscovei, ceea ce ar afecta direct echilibrul geopolitic.

În acest context, Băsescu a evidențiat rolul crucial al diasporei moldovenești, subliniind că votul acesteia a fost determinant la alegerile prezidențiale și la referendumurile anterioare.

El a îndemnat cetățenii moldoveni care au și cetățenie română să participe la scrutinul din 28 septembrie pentru a sprijini forțele pro-europene.

În opinia sa, un eșec al acestora ar însemna nu doar o întoarcere a Republicii Moldova în sfera de influență a Kremlinului, ci și un risc suplimentar pentru securitatea României și un semnal negativ pentru Ucraina, care s-ar confrunta cu un vecin controlat de Moscova.

Băsescu a conchis că aceste alegeri sunt esențiale atât pentru viitorul Republicii Moldova, cât și pentru stabilitatea regională, fiind un test decisiv pentru orientarea geopolitică a țării.