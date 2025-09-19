Rețeaua de propagandă online „InfoLider”, finanțată „direct de la Moscova”, a fost activată imediat după desemnarea noului președinte al României. Obiectivul: promovarea lui George Simion, liderul AUR, care pierduse scrutinul în fața lui Nicușor Dan, potrivit Ziarului de Gardă.

Mesajul central pe care trollii trebuiau să îl răspândească era:

„Simion nu a fost un candidat prezidențial convenabil pentru UE și globaliști. […] Oamenii votează pentru unul, dar altul câștigă.”

Pe 19 mai 2025, la doar 24 de ore după victoria lui Nicușor Dan cu 53,6%, grupul de Telegram „InfoLider Sud” a transmis directive precise. Misiunea era de a crea postări legate de „rezultatele alegerilor din România”.

Instrucțiunile erau punctuale:

Pentru Facebook: – „Publicați o fotografie/video pe tema: Simion a pierdut. Mai multe dovezi de interferență străină în alegeri. Simion nu a fost un candidat prezidențial convenabil pentru UE și globaliști. Scenariul moldovenesc se repetă. Oamenii votează pentru unul, dar altul câștigă.”

– „Publicați o fotografie/video pe tema: Simion a pierdut. Mai multe dovezi de interferență străină în alegeri. Simion nu a fost un candidat prezidențial convenabil pentru UE și globaliști. Scenariul moldovenesc se repetă. Oamenii votează pentru unul, dar altul câștigă.” Pentru TikTok: – „Publicați o fotografie/video pe aceeași temă, cu aceleași mesaje și hashtaguri.”

În zilele ce au urmat, rețeaua a declanșat o avalanșă de postări pe Facebook și TikTok. Materialele aveau conținut aproape identic și erau acompaniate de hashtagurile impuse, multe fiind redactate în limba rusă. Nu era prima dată când „InfoLider”, finanțată „direct de la Moscova”, își ajusta campaniile în funcție de interesul politic. Odată cu apropierea parlamentarelor din 28 septembrie, acțiunile propagandistice au fost intensificate.

Organizare de tip militar

Investigația ZdG arată că această „armată digitală” era structurată pe trei batalioane: nord, sud și centru. Cei implicați primeau între 600 și 3000 de lei lunar, plățile fiind efectuate fie în ruble prin Promsviazbank, fie direct pe carduri moldovenești în euro, fie prin criptomonede.

În timpul campaniei, „infoliderii” au trecut de la susținerea Blocului „Victorie” la Partidul Victoriei, dar comanda a rămas aceeași: Kremlinul. Ținta principală a atacurilor a devenit un singur contracandidat.

Infiltrarea unei jurnaliste

Printre cei care au activat în rețea s-a numărat și jurnalista ZdG Măriuța Nistor, sub identitatea falsă „Ludmila”. Ea a fost remunerată de două ori în criptomonede, însumând circa 130 de dolari, notează Ziarul de Gardă.

Al doilea transfer a venit chiar în mijlocul campaniei, la două săptămâni înainte de vot, când structura condusă de Ilan Șor și coordonată de la Moscova anunța cine trebuia sprijinit pe rețelele sociale: George Simion.