Călin Georgescu ar fi primit ajutor de la o rețea online care ar fi răspândit propaganda rusă pe TikTok și Facebook. Această rețea ar fi fost condusă de oligarhul moldovean Ilan Șor, care ar fi fugit la Moscova, Rusia.

Jurnaliștii „Ziarului de Gardă” au făcut o investigație sub acoperire și ar fi descoperit că rețeaua ar fi fost activă după alegerile prezidențiale și referendumul pro-UE din toamna trecută din Republica Moldova. În acea perioadă, Kremlinul, prin rețeaua lui Ilan Șor, ar fi cumpărat voturi, iar principalul scop ar fi alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Pentru asta, au fost create sute de conturi false de către membrii Blocului Victorie, condus de Ilan Șor. Aceștia ar fi fost instruiți prin grupuri și canale secrete de pe Telegram despre ce să posteze. Timp de câteva luni, instructorii care vorbesc rusă i-ar fi învățat cum să folosească rețelele sociale și cum să păcălească algoritmii ca mesajele să ajungă la cât mai mulți oameni.

Mai târziu, aceștia ar fi primit texte anti-europene, conforme cu propaganda rusă, și le-ar fi distribuit zilnic online. Practic, ar fi funcționat ca „o armată digitală a Kremlinului împotriva Republicii Moldova”.

La început, nu se discuta despre bani, dar mai târziu cei mai activi ar fi fost plătiți de Kremlin. De exemplu, în dimineața de 14 ianuarie 2025, fără vreun anunț înainte, activiștii ar fi primit sarcina să promoveze mesajul pro-Rusia al lui Ilan Șor, sprijinind-o pe Anna Mihalachi, o moldoveancă dată în judecată de Maia Sandu pentru că ar fi vorbit rău despre bunicul acesteia.

Pe lângă mesaj, ar fi trebuit să distribuie pe Facebook hashtaguri și linkul canalului de Telegram al lui Ilan Șor, precum și un clip video cu hashtaguri, destinat publicării pe TikTok.

„Au urmat noi însărcinări. Una dintre ele presupunea răspândirea mesajului că, după venirea lui Trump la putere, «regimul Sandu» trebuie să plece. În acest context, au fost folosite narațiuni anti-UE și anti-USAID, răspândite în acea perioadă și de mai mulți politicieni pro-ruși din R. Moldova. În ajunul datei de 23 februarie, ziua când în Rusia se sărbătorește așa-numita «Zi a Apărătorilor Patriei», un tribut adus armatei sovietice, «infoliderii» au fost puși să răspândească mesajul că puterea de la Chișinău ar dori să «șteargă memoria» celor care au luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial. Iar pe 26 februarie, curatorii și-au amintit de demisia președintelui României, Klaus Iohannis, care avusese loc pe 10 februarie, și au dat însărcinarea de a cere demisia Maiei Sandu, care ar trebui «să plece după Iohannis»”, au scris jurnaliștii de la „Ziarul de Gardă”.

Pe 5 februarie 2025, Natalia Zaharescu, o jurnalistă a „Ziarului de Gardă”, care ar fi fost infiltrată în grupul activiștilor instruiți, a fost sunată și invitată să se alăture unui nou proiect numit „InfoLider”. Acesta ar fi fost creat pentru „a răspândi pe internet informații politice din Republica Moldova”, cu postări zilnice pe Facebook și TikTok.

Printre primele sarcini ar fi fost distribuirea mesajelor despre decizia Ministerului Afacerilor Externe de a închide Centrul Rus de Cultură și Știință, după ce mai multe fragmente de drone rusești ar fi căzut în regiunea găgăuză.

Apoi, au venit indicațiile în sprijinul lui Călin Georgescu.

,,Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, lider suveranist, cercetat penal pentru constituirea ori sprijinirea grupărilor cu caracter fascist, rasist, xenofob sau antisemit. Când Georgescu a fost reținut de autoritățile din România, membrilor rețelei li s-a cerut să publice mesaje de susținere. Postările erau însoțite de hashtaguri precum: #NuRomânia, #NuEU, #NuGlobaliștilor, #CrizaDemocrației. Toate postările trebuiau expediate în chatbotul „InfoLider” pentru a fi contabilizate”, mai notează sursa citată.

Jurnaliștii „Ziarului de Gardă” au cerut o reacție de la Marina Tauber, apropiată a lui Ilan Șor. Ea ar fi promis că va răspunde, dar acest lucru nu s-ar fi întâmplat. În schimb, Alexei Lungu, liderul partidului Șansă din Blocul Victorie, ar fi refuzat să vorbească cu presa despre acest caz.

Despre acest subiect a scris și jurnalistul Vitalie Cojocari pe pagina sa de socializare.