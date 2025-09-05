Până recent, femeile din Austria se puteau pensiona la 60 de ani. Curtea Constituțională a considerat însă că această diferență reprezintă o formă de discriminare. În numele egalității de gen, s-a decis ca vârsta de pensionare să fie aceeași pentru toți, respectiv 65 de ani.

Planul era discutat încă din anii ’90, dar abia acum este pus în practică. Primele vizate sunt femeile născute în 1964, care vor simți efectele noii reguli. Pentru cele născute după 1 iulie 1968, vârsta de 65 de ani devine standard și obligatorie.

Autoritățile prezintă reforma drept o corecție de echitate, însă efectele asupra pieței muncii și asupra vieții angajatelor sunt semnificative.

Nu toate femeile privesc această decizie ca pe un progres. În sectoarele unde munca este solicitantă fizic, precum îngrijirea persoanelor vârstnice, sănătatea sau industria, mulți angajați avertizează că e imposibil să lucrezi până la 65 de ani.

Sindicatele se alătură acestor critici și atrag atenția că egalitatea formală nu ține cont de realitățile practice. Condițiile dure de muncă, efortul fizic și riscurile de sănătate fac ca prelungirea activității să fie percepută ca o povară, nu ca un drept.

Deși reforma este justificată prin principiul egalității, ea pune presiune mai ales pe categoriile vulnerabile de femei, care nu dispun de alternative profesionale sau financiare.

Regula se aplică tuturor femeilor care contribuie la sistemul de asigurări sociale din Austria, indiferent de cetățenie. Astfel, româncele care lucrează legal și plătesc contribuții vor trebui să respecte aceeași vârstă de pensionare. Ministerul Muncii din Austria a subliniat că pensionarea este posibilă doar la vârsta standard stabilită de legea locală.

Compararea cu legislația din România nu este relevantă în acest caz. Dacă angajatele cotizează în Austria, ele urmează regulile acestei țări. Singurul avantaj posibil este că o perioadă mai lungă de activitate înseamnă contribuții mai mari. Acest lucru se poate traduce printr-o pensie mai ridicată, însă doar pentru cele care reușesc să reziste până la 65 de ani în activitate.

Chiar dacă legea prevede pensionarea la 65 de ani, statisticile arată altceva. În practică, bărbații ies la pensie, în medie, la 61,6 ani, iar femeile la 60,9 ani.

Această diferență se explică prin mecanismele de pensionare anticipată, care rămân atractive. Companiile austriece încurajează deseori retragerile timpurii, pentru a evita costurile ridicate cu angajații vârstnici. Astfel, multe persoane aleg să plece din câmpul muncii mai devreme, dacă îndeplinesc condițiile minime de contribuție.

Prin urmare, chiar dacă femeile sunt obligate să aibă ca reper vârsta de 65 de ani, există în continuare posibilitatea de a beneficia de pensionare anticipată. Acest lucru oferă o fereastră de flexibilitate, însă depinde de situația fiecărei angajate și de istoricul contribuțiilor.