Un document oficial al Ministerului Finanțelor, citat public de avocatul Adrian Toni Neacșu, arată dimensiunea uriașă a restanțelor salariale acumulate de statul român și plătite doar după procese câștigate de angajați. Între 2015 și 2023, valoarea totală a titlurilor executorii emise pentru plata diferențelor de salarii se ridică la 22,07 miliarde lei.

Potrivit lui Neacșu, mecanismul prin care bugetarii au fost privați de drepturile salariale este unul repetitiv și cinic: în campaniile electorale, politicienii votau legi prin care se majorau salariile unor categorii profesionale din sectorul public. După alegeri însă, aceste majorări nu erau puse în aplicare.

În aceste condiții, singura instituție care a acționat în favoarea angajaților a fost justiția. Rolul instanțelor a fost acela de a aplica legea în vigoare și de a obliga statul să achite sumele datorate.

Astfel, prin hotărâri judecătorești definitive și prin aplicarea Legii nr. 85/2016, s-a ajuns ca miliarde de lei să fie plătite în contul unor drepturi salariale pe care politicienii refuzaseră să le acorde.

Tabelul Ministerului Finanțelor arată clar dimensiunea restanțelor:

Administrația centrală (bugetul de stat): 18,58 miliarde lei;

Administrațiile locale: 3,45 miliarde lei;

Bugetul asigurărilor sociale: 31,9 milioane lei.

În total, 22,07 miliarde lei au fost consemnate ca titluri executorii emise pentru plata diferențelor de salarii.

Deși instanțele au stabilit obligația, statul a întârziat adesea plata. Datele Ministerului Finanțelor arată că, în aceeași perioadă (2015–2023), sumele plătite efectiv prin titluri executorii se ridică la 14,51 miliarde lei – adică mai puțin cu aproape 8 miliarde față de valoarea totală a drepturilor recunoscute.

Distribuția plăților arată astfel:

Administrația centrală: 9,3 miliarde lei;

Administrațiile locale: 5,19 miliarde lei;

Bugetul asigurărilor sociale: 12 milioane lei.