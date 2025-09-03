Ministerul Finanțelor confirmă datoriile uriașe către bugetari, 22 de miliarde lei recuperate prin instanță
Un document oficial al Ministerului Finanțelor, citat public de avocatul Adrian Toni Neacșu, arată dimensiunea uriașă a restanțelor salariale acumulate de statul român și plătite doar după procese câștigate de angajați. Între 2015 și 2023, valoarea totală a titlurilor executorii emise pentru plata diferențelor de salarii se ridică la 22,07 miliarde lei.
Potrivit lui Neacșu, mecanismul prin care bugetarii au fost privați de drepturile salariale este unul repetitiv și cinic: în campaniile electorale, politicienii votau legi prin care se majorau salariile unor categorii profesionale din sectorul public. După alegeri însă, aceste majorări nu erau puse în aplicare.
Instanțele, singura protecție reală
În aceste condiții, singura instituție care a acționat în favoarea angajaților a fost justiția. Rolul instanțelor a fost acela de a aplica legea în vigoare și de a obliga statul să achite sumele datorate.
Astfel, prin hotărâri judecătorești definitive și prin aplicarea Legii nr. 85/2016, s-a ajuns ca miliarde de lei să fie plătite în contul unor drepturi salariale pe care politicienii refuzaseră să le acorde.
Tabelul Ministerului Finanțelor arată clar dimensiunea restanțelor:
- Administrația centrală (bugetul de stat): 18,58 miliarde lei;
- Administrațiile locale: 3,45 miliarde lei;
- Bugetul asigurărilor sociale: 31,9 milioane lei.
În total, 22,07 miliarde lei au fost consemnate ca titluri executorii emise pentru plata diferențelor de salarii.
Plata este efectivă sub nivelul datoriei
Deși instanțele au stabilit obligația, statul a întârziat adesea plata. Datele Ministerului Finanțelor arată că, în aceeași perioadă (2015–2023), sumele plătite efectiv prin titluri executorii se ridică la 14,51 miliarde lei – adică mai puțin cu aproape 8 miliarde față de valoarea totală a drepturilor recunoscute.
Distribuția plăților arată astfel:
- Administrația centrală: 9,3 miliarde lei;
- Administrațiile locale: 5,19 miliarde lei;
- Bugetul asigurărilor sociale: 12 milioane lei.
Postarea inițială a lui Adrian Toni Neacșu pe Facebook
„Pun doar poza cu situația până în 2023, să se înțeleagă faptul că justiția este cea care a apărat drepturile salariale ale tuturor angajaților din sectorul public. Mecanismul a fost simplu: politicienii, de regulă in campanie electorală, mareau salariile prin legi pe care apoi refuzau să le aplice. Nu abrogau legile, ca pierdeau politic, ci se făceau ca nu există, adică furau oamenii de drepturile lor.
De ce? Pentru că pot minți liniștiți, oamenii au memoria scurtă, până la următoarele alegeri uita.
Sarcina justiției e să aplice legile în vigoare în România și in acest fel sa apere drepturile cetățenilor.
Sumele sunt în miliarde lei (22 miliarde în total drepturi salariale restante de care au fost furați oamenii din administrația publică centrală și locală).
Datele sunt oficiale, ale Consiliului fiscal si ale Ministerului Finanțelor.
Nu mai credeți orice manipulare, mai ales cand vine de la Guvern sau partide, documentați-vă”, subliniază Adrian Toni Neacșu pe Facebook.