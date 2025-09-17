Comunicatul Ministerului Finanțelor arată că în cele 8 zile de desfășurare au fost înregistrate 19.434 de ordine, ceea ce confirmă participarea largă a investitorilor. Tranșa în euro cu scadență la 10 ani a fost printre cele mai apreciate, cu subscrieri de peste 99 milioane euro, echivalentul a 499 milioane lei, la o dobândă de 6,50%.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că „peste 2,15 miliarde de lei atrași în doar 8 zile arată nu doar încrederea în statul român, ci și maturitatea investitorilor și dorința de a-și diversifica portofoliile”.

El a adăugat că Fidelis reprezintă „o poveste de responsabilitate, solidaritate și speranță”, iar donatorii-investitori demonstrează că investiția poate fi și un gest de generozitate, nu doar unul financiar.

Cea mai accesată emisiune a fost cea în lei cu scadență la 2 ani și dobândă de 7,20%. Aceasta a atras peste 517 milioane lei prin 5.088 de ordine. Totodată, tranșa în euro cu scadență la 10 ani, dobândă de 6,50%, a strâns peste 99 milioane euro, confirmând interesul pentru plasamentele pe termen lung.

Ediția a inclus și alte emisiuni:

în lei, scadență 4 ani, dobândă 7,60% – peste 100,6 milioane lei subscriși prin 723 de ordine;

în lei, scadență 6 ani, dobândă 7,90% – peste 77 milioane lei plasate prin 1.395 de ordine;

în euro, scadență 2 ani, dobândă 3,10% – peste 81,5 milioane euro, prin 2.638 de ordine;

în euro, scadență 5 ani, dobândă 5,25% – peste 77,9 milioane euro, prin 2.313 ordine.

Și în septembrie a continuat parteneriatul cu emisiunea „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” de la Rock FM, dedicat donatorilor de sânge. 3.637 de donatori-investitori au subscris peste 118 milioane lei cu dobândă de 8,20% și peste 8,4 milioane euro cu dobândă de 4,10%. Ei au beneficiat de un bonus de dobândă de +1% față de emisiunile clasice cu scadență la 2 ani.

Pentru acești investitori a fost redus pragul minim de subscriere de la 5.000 lei la 500 lei, ceea ce a făcut ca tot mai mulți să poată participa.

Titlurile Fidelis rămân atractive prin câteva caracteristici: valoarea nominală de 100 lei sau 100 euro, posibilitatea de a fi vândute înainte de maturitate pe piața secundară, dobânzi și câștiguri neimpozabile și flexibilitate în diversificarea portofoliului.

Ministerul Finanțelor a anunțat că informațiile despre dobânzile următoarei ediții Fidelis vor fi publicate la sfârșitul lunii septembrie.