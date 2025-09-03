Agenția pentru Finanțarea Mediului (AFM) a organizat o dezbatere privind proiectul de Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, dedicat persoanelor fizice, prin promovarea vehiculelor nepoluante și eficiente energetic. La discuții au participat atât reprezentanți ai industriei auto, cât și persoane interesate de propunerile incluse în ghidul aflat în consultare.

Potrivit Ministerului Mediului, în cadrul dezbaterii s-a subliniat necesitatea asigurării continuității programului, pentru a evita situația în care „Rabla” ar putea înceta după 20 de ani de implementare. De asemenea, a fost ridicată problema suspendării programului pentru persoanele juridice, care a fost considerată abuzivă și cu efecte negative asupra mediului privat.

Bugetul alocat programului a scăzut semnificativ, de la 1,43 miliarde de lei la 200 de milioane de lei, iar participanții la dezbatere au cerut clarificări cu privire la destinația diferenței de 1,2 miliarde de lei. Ministerul Mediului a explicat că programele AFM sunt adesea supracontractate și există riscul ca aceste cheltuieli să ajungă în bugetul de stat, iar suma disponibilă a fost stabilită prin consens politic în cadrul coaliției.

„Programele AFM sunt supracontractate și exista riscul ca aceste cheltuieli să ajungă în bugetul de stat; suma disponibilă a rezultat prin consens politic în cadrul coaliției”, a precizat Ministerul Mediului.

Potrivit ghidului, persoanele fizice pot solicita până la două ecotichete într-o sesiune, câte unul pentru fiecare autovehicul achiziționat. Sunt eligibile doar autovehicule noi, fără diesel, cu o valoare maximă de 60.000 de euro pentru modelele termice sau hibride și 70.000 de euro pentru cele plug-in sau electrice, TVA inclus. Beneficiarii trebuie să păstreze mașina înmatriculată pe numele lor pentru cel puțin 18 luni.

Înscrierea se face direct prin aplicația AFM, fără intermediari, iar voucherul este decontat la producător.

Noul Ghid al programului stabilește niveluri diferite ale voucherelor, în funcție de tipul tehnologiei de propulsie: