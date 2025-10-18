Din cuprinsul articolului Feli lansează „Mâinile”, piesa-balsam pentru sufletele îndrăgostite

„«Mâinile» este o piesă care te emoționează profund, evocând iubirea adevărată, brațele persoanei dragi și visul unui viitor construit în doi, o dragoste care să dureze o viață întreagă și poate chiar mai departe. În timp ce înregistram versiunea intimă doar cu voce și pian, m-am surprins spunând cu voce tare: «Ce frumoasă e dragostea! Vreau și eu!» și am zâmbit cu emoție, convinsă că «Mâinile» va deveni coloana sonoră a multor povești perfect-imperfecte de iubire!”, a declarat Feli odată cu lansarea piesei în varianta expresivă voce-pian, care precede versiunea de studio ce va fi lansată peste două săptămâni.

Co-producție CatMusic și HaHaHa Production, videoclip filmat la Opera Națională din București, cu muzica și versurile realizate de Lucian Nagy, Tatiana Ștefan, Emilian Nechifor, Jean Gavrilă și Imre Vizi, și producția și mixul semnate de Lucian Nagy, „Mâinile” a fost descrisă de cei care au ascultat-o drept „balsam pentru sufletele îndrăgostite” și „perfectă pentru dansul mirilor”.”

În varianta voce-pian, „Mâinile” beneficiază de un videoclip filmat la Opera Națională din București – https://youtu.be/ixFQf17lMU0