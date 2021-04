Totul se regăsește în videoclipul noii piese a lui Smiley, ”Noi doi și noaptea”, cu un videoclip ca o evadare de lume și de constrângeri, ca un strigăt de libertate și de dor. Aceste este semnat de regizorul Cătălin Bugean și de DOP-ul Dănuț Pădure.

”Clipul este spectaculos, am filmat cu o superechipă de dimineața de la 7 până noaptea târziu și m-am simțit la unele faze de parcă aș fi jucat în ”Fast and furious”, mărturisește Smiley.

Cursa prin București pe timp de noapte și cu declarații pe propire răspundere la purtător a făcut Smiley și la avanpremiera piesei sale, pe care a decis să o facă în stradă, cu dedicație pentru cei mai apropiați fani ai săi. În timpul unui live pe facebook de joi seara, a luat decizia de a merge la cei care își doreau să asculte cu o noapte înaintea tuturor piesa ”Noi doi și noaptea”. Le-a luat adresele și cu piciorul pe accelerație și masca pe nas a mers la câtiva dintre ei, le-a pus piesa și a simțit puțin din emoția reîntâlnirii cu oamenii de care îi e teribil de dor. La balcoane, la geamul apartamentului, în fața blocului, oamenii din comunitatea online a lui Smiley au avut parte de o întâlnire neașteptată cu el și de o lansare personală și individuală a noii sale piese.

Smiley: Am colindat Bucurestiul cu ”Noi doi și noaptea”

”Ne lipsesc întâlnirile cu prietenii, mersul la concerte, contextele pozitive în care ne putem bucura de muzică, de filme, de teatru, de familie fără griji. Așa că am hotărât sa merg eu la câțiva dintre cei pe care de obicei îi vedeam pe primele rânduri la concertele mele și să le dăruiesc un moment de surpriză și bucurie, să știe cât sunt de importanți pentru mine și cât îmi e de dor de ei și de energia lor. Am colindat Bucurestiul cu ”Noi doi și noaptea” în boxele de la mașină și a fost super fun, am primit o grămadă de reacții cool pentru care le mulțumesc mult oamenilor. Pentru ei e piesa și sper să o așeze curând în playlisturile lor de party”, a povestit plin de entuziasm Smiley.

”E nevoie de muzică pozitivă, de chemare a verii, de forțare a optimismului și a seninului în viețile noastre. Putem visa cu nostalgie la aventuri, dar cel mai bine este să ne bucurăm de o piesă care ne binedispune instant, ne ridică de pe scaun, ne dă un vibe bun și ne ajută să ne amintim că viața e frumoasă și ne poate oferi super senzații în fiecare zi.”, spune artistul Smiley care promite să continuie seria lansărilor de piese de party care nu trebuie să lipsească din niciun playlist de dans.

În ce condiții a scris piesa

Cu muzica și versurile compuse de Smiley împreună cu Dorian Micu, Șerban Cazan și Gabriel Stănoiu, ”Noi doi și noaptea” creează prin sound, inspirație și mood o atmosferă retro-future, o teleportare în viitor a muzicii anilor 80 de care artistul este îndrăgostit: ”Eu consider că muzica anilor 80 a reprezentat una dintre cele mai tari etape din istoria muzicii, eu sunt un mare fan al acestei epoci și am vrut să umplu urechile și sufletele celor care mă ascultă cu energia și soud-ul acelor vremuri de glorie pentru muzică și distracție.”.

Chiar dacă pentru Smiley nopțile albe nu mai sunt date de petreceri și întâlniri lungi cu prietenii, ci de noua sa viață în 3, piesa ”Noi doi și noaptea”, co-producție HaHaHa Production și Cat Music, îl ajută să reintre în atmosfera nebună și plină de aventuri ale vieții în 2.

”Recunosc că atunci când am scris piesa, chiar eram doar ”noi doi și noaptea”, iar acum, la lansare suntem ”noi trei și noaptea”, însă este fantastic ce stare de bine poate crea piesa, ce dor de aventuri și de evadări generează. Abia aștept să facem o petrecere mare la care să dansăm până dimineața pe ea.”, îi invită la dans Smiley pe toți cei cu chef de viață și de party.