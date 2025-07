Parlamentul a respins moțiunea de cenzură inițiată de AUR, însă George Simion nu renunță. Liderul partidului anunță că va depune o nouă moțiune împotriva măsurilor de austeritate propuse de guvern, criticând dur actuala putere și promițând să continue lupta în Parlament.

Moţiunea de cenzură intitulată „Au ruinat ţara şi acum îi obligă pe români să achite nota de plată – afară cu Guvernul ipocrit”, semnată de parlamentari AUR, POT, S.O.S. România şi neafiliaţi, a fost dezbătută luni în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului. Demersul Opoziției a venit după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a angajat răspunderea pe primul pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar.

Pentru a finaliza această procedură, sesiunea extraordinară a Parlamentului a fost prelungită până pe 14 iulie.

În fața jurnaliștilor, liderul AUR a criticat dur actuala guvernare, pe care o acuză de incompetență și lipsă de responsabilitate față de cetățeni:

„O coaliţie de patru partide care au dus România în starea în care este. (…) Din păcate, avem o guvernare care nu-şi face datoria, umileşte românii. (…) Am învăţat, din păcate, că ei cer să strângă românii cureaua, când au angajat şi mai multe pile şi mai multe secretare şi mai multe amante şi mai muţi nepoţi în funcţii publice. (…) Au cinci vicepremieri. Au în continuare pensii speciale şi în discursurile lor au arătat cu degetul spre Opoziţie. Opoziţia e problema în România sau cei care conduc din 2019? Eu cred că am fost destul de expliciţi în textul moţiunii şi am început din 2019 încoace, de când Florin Căţu era ministru Finanţelor. O să vă ia din salarii. Este Simion de vină?”, a afirmat acesta.