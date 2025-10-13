Moțiunea simplă intitulată „Ministrul Radu Daniel Miruţă – dovada vie că USR şi PSD–PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei – transformat în agenţie de plasare a forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR” a fost respinsă luni în plenul Senatului.

Documentul fusese semnat inițial de 39 de parlamentari AUR, însă trei senatori independenți și-au retras ulterior semnăturile. Rezultatul final a fost 34 de voturi în favoare, 66 împotrivă și 3 abțineri.

Textul moțiunii îl critica pe ministrul Economiei pentru „incompetență managerială, politizare excesivă și incapacitate de a apăra interesele economice și strategice ale României”. Semnatarii susțineau că ministerul ar fi devenit „o agenție de plasare a forței de muncă pentru membrii USR”.

Liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, afirma la momentul depunerii moțiunii că Ministerul Economiei „ar trebui să elaboreze strategii pentru susținerea companiilor românești, însă este inert și produce doar declarații politice”.

În plen, ministrul Radu Miruță a respins acuzațiile, afirmând că moțiunea este „o colecție de etichete politice fără fond”. El a declarat că a deranjat grupuri de interese din companiile de stat, după ce a început să elimine persoane numite politic.

„Am intrat într-un sistem construit pe tăceri, pe pile și pe aranjamente. Și i-am deranjat”, a spus Miruță.

Acesta a explicat că a demis administratori speciali cu salarii de până la 30.000 de lei lunar, care „nu aveau nicio perspectivă de redresare și nici măcar nu știau ce produc companiile”.

Radu Miruță a mai spus că, de la preluarea mandatului, a inițiat controale în companiile din subordinea ministerului, a sesizat procurorii acolo unde au fost descoperite fraude și a reluat concursurile suspectate că ar fi fost trucate.

„Am găsit oameni puși din pix, concursuri aranjate și numiri fără criterii de competență. Responsabilul din minister care s-a ocupat de aceste combinații este cercetat disciplinar. Procedurile viciate au fost reluate”, a explicat Miruță.

El a adăugat că în companiile de stat au fost aduși „oameni de top, economiști, absolvenți de Harvard, profesioniști din mediul privat”.

Ministrul s-a referit și la criticile AUR legate de industria de apărare și programul european SAFE. Acesta a menționat că România a negociat în avantajul său un plus de 93 de milioane de euro în contractul cu compania germană Rheinmetall, pentru construirea unei fabrici de pulberi.

„Am negociat în favoarea României, iar cei care ne dau lecții de economie sunt aceia care au promis românilor case de 35.000 de euro și au recunoscut apoi că a fost marketing politic. E rușinos chiar și pentru AUR”, a spus Miruță.

În finalul discursului, ministrul a subliniat că va continua să promoveze transparența și profesionalismul în companiile de stat. „Responsabilitatea noastră, ca guvern, este să curățăm ce este putred în sistem și să apărăm un mecanism care începe să funcționeze”, a afirmat el.

Respingerea moțiunii confirmă sprijinul politic de care se bucură ministrul Economiei în actuala coaliție, după ce Senatul a respins cu majoritate acuzațiile formulate de AUR.