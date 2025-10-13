Luna septembrie ar putea marca vârful inflației din 2025, potrivit unei analize publicate de Erste Bank, banca mamă a BCR, și semnată de analistul Vlad Ioniță. Documentul arată că rata anuală a inflației s-a situat la 9,88%, ușor sub prognoza analiștilor, care anticipaseră o valoare de 9,95%.

Aceștia au explicat că diferența minoră s-a datorat prețurilor mai reduse decât se aștepta pentru legume și fructe, în timp ce mediana consensului Bloomberg a fost de 10,1%.

Conform analizei, inflația de bază a crescut la 8,1% în septembrie, de la 7,9% în august, în linie cu estimările Erste. Specialiștii consideră că, în absența unor evenimente neprevăzute, precum o revenire a prețurilor la energie, luna septembrie va marca apogeul inflației pentru acest an.

Pe baza ipotezelor actuale, analiștii se așteaptă ca până la sfârșitul anului ritmul inflației să scadă gradual, dar modest, iar rata anuală să rămână sub pragul de două cifre.

În aceste condiții, Erste anticipează o inflație de 9,7% la finalul anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Pentru anul viitor, banca își menține prognoza de 3,7%, mizând pe o scădere bruscă a ritmului inflaționist în luna august 2026, când efectele șocurilor de ofertă din anii anteriori vor dispărea din baza statistică.

Totuși, analiștii atrag atenția asupra a două elemente care pot genera incertitudine: expirarea plafonului de preț la gazele naturale și ridicarea plafonului pentru adaosul comercial la produsele alimentare de bază, la finalul lunii martie 2026. Aceste evenimente, în opinia Erste, ar putea crea presiuni suplimentare asupra prețurilor și riscuri de creștere pentru prognoza inflației.

În privința politicii monetare, raportul notează că experții Erste se așteaptă ca Banca Națională a României (BNR) să mențină dobânda-cheie la nivelul actual de 6,50% până la finalul acestui an.

Analiza menționează că valoarea inflației raportată este semnificativ peste cea din proiecțiile BNR din august, fapt care ar putea justifica o traiectorie mai ridicată a inflației pe termen scurt. Această evoluție ar consolida opinia băncii potrivit căreia reducerile dobânzii de politică monetară nu vor fi posibile înainte de 2026.

Specialiștii Erste au subliniat că prima reducere a ratei-cheie ar putea fi decisă în cadrul unei ședințe care va coincide cu publicarea Raportului privind inflația, cel mai probabil în luna mai 2026. Totuși, reuniunea din februarie rămâne o opțiune posibilă, dar mai puțin probabilă, în contextul presiunilor inflaționiste generate de majorările fiscale.

Inflația CORE2 ajustată – indicatorul urmărit atent de BNR, care exclude prețurile administrate, produsele volatile, energia, tutunul și alcoolul – a urcat în septembrie la 8,1%, față de 7,9% în august. În aceeași perioadă, inflația produselor alimentare de bază a coborât ușor la 8,1%, cea a produselor nealimentare de bază a crescut la 5,4%, iar cea a serviciilor de bază a ajuns la 9,9%. Previziunile Erste indică o inflație CORE2 de 7,5% până la sfârșitul anului 2025.

La nivel lunar, prețurile de consum au crescut cu 0,36% în septembrie. Produsele alimentare s-au ieftinit cu 0,20%, datorită scăderilor consistente ale prețurilor la legume și fructe, în timp ce prețurile produselor nealimentare au crescut cu 0,53%, iar serviciile s-au scumpit cu 0,85%, tendințe care, potrivit Erste, reflectă o presiune inflaționistă încă persistentă în economie.