Banca Națională a României (BNR) anunță lansarea unei monede numismatice din argint, dedicată împlinirii a 145 de ani de la nașterea marelui actor și satirist Constantin Tănase. Moneda va fi disponibilă începând cu 13 octombrie 2025, ora 09:00.

Moneda, cu valoarea nominală de 10 lei, este realizată din argint pur 999‰, are formă rotundă, diametru de 37 mm, greutate de 31,103 g și margine zimțată. Aversul prezintă un teatru de vară semicircular, un pergament cu versuri de George Ranetti, inscripția „ROMÂNIA”, valoarea nominală, stema țării și anul de emisiune „2025”. Reversul redă portretul lui Constantin Tănase, numele acestuia și anii de viață „1880–1945”.

Monedele sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent, însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză, semnate de guvernatorul BNR și de casierul central. Tirajul maxim este de 5.000 de piese, iar prețul de vânzare este de 620 lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura și certificatul de autenticitate.

Rezervarea monedelor pentru achiziție online se poate face printr-un formular disponibil pe site-ul oficial al BNR, în limita stocului. Dacă rezervările online se epuizează, moneda poate fi achiziționată direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Moneda are putere circulatorie pe teritoriul României. Informații suplimentare despre achiziție sunt disponibile pe site-ul oficial al BNR, secțiunea Numismatică.

Pe 5 iulie 1880 se năștea la Vaslui Constantin Tănase, unul dintre cei mai importanți actori ai teatrului de revistă românesc și creatorul personajului emblematic al cetățeanului simplu, umil și necăjit, mereu în contradicție cu birocrația.

Tănase și-a început cariera în spectacole amatoricești locale, iar prima experiență profesională a avut-o în trupa de teatru idiș a lui Mordechai Segalescu. După absolvirea Conservatorului de Artă Dramatică în 1905, a jucat alături de mari artiști precum Maria Filotti, Tony Bulandra sau C.I. Nottara, contribuind la strălucirea teatrului românesc dintre cele două războaie mondiale.

În 1919, Constantin Tănase a fondat Teatrul Cărăbuș, unde a lansat celebra revistă „Pisica pe orez” și a consacrat genul cupletului satiric. Cu o voce puternică și un talent unic de a transforma satire sociale în spectacole populare, Tănase a atras atenția publicului și a cenzurii, devenind vocea unui întreg segment al societății românești.

Pe lângă teatrul de revistă, actorul a cochetat și cu cinematografia, jucând și regizând filme precum „Călătoriile lui Rigadin de la Paris la București” (1924) sau „Răbdare, Tănase!” (1943). Constantin Tănase s-a stins din viață la sfârșitul lunii august 1945, lăsând în urma sa o moștenire culturală valoroasă.

În prezent, casa de cultură din Vaslui îi poartă numele, iar arhivele și obiectele personale ale actorului sunt păstrate la Muzeul Județean Vaslui. Din 1970, orașul organizează un festival de comedie și umor „Constantin Tănase”, devenit internațional în 1980.