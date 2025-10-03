Aversul monedelor din aur, argint și tombac cuprat prezintă macheta Catedralei Naționale, inscripțiile „ROMANIA” și „CATEDRALA NATIONALA” în arc de cerc, anul de emisiune „2025”, stema României și valoarea nominală specifică fiecărei monede: „500 LEI” pentru aur, „10 LEI” pentru argint și „1 LEU” pentru tombac cuprat.

Reversul comun al tuturor monedelor redă o imagine a Palatului Patriarhiei, sediul Patriarhiei Române, și inscripția „PATRIARHIA ROMANA”. Monedele din aur și argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și vin însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză.

„Pentru rezervarea monedei din aur în vederea achiziționării puteți utiliza acest Formular, începând cu 6 octombrie 2025, ora 09:00, în limita stocului destinat rezervărilor online. Pentru rezervarea monedei din argint în vederea achiziționării puteți utiliza acest Formular, începând cu 6 octombrie 2025, ora 09:00, în limita stocului destinat rezervărilor online. Pentru rezervarea monedei din tombac cuprat în vederea achiziționării puteți utiliza acest Formular, începând cu 6 octombrie 2025, ora 09:00, în limita stocului destinat rezervărilor online. În cazul în care stocul de monede numismatice destinat rezervărilor online se epuizează, vă informăm că există și posibilitatea achiziționării direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale BNR, fără a fi necesară o rezervare în acest sens, începând cu data lansării emisiunii respective”, a informat BNR.

Certificatele conțin semnăturile guvernatorului BNR și casierului central. Monedele din tombac cuprat sunt ambalate în capsule de metacrilat și incluse în pliante de prezentare, introduse în mape cartonate.

Tirajul maxim aprobat pentru moneda din aur este de 1.000 de piese, pentru moneda din argint de 5.000 de piese, iar pentru moneda din tombac cuprat tot de 5.000 de piese. Prețurile de vânzare sunt 23.000 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din aur, 630 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din argint și 250 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din tombac cuprat, fiecare incluzând materialele de prezentare și certificatele corespunzătoare.

Toate monedele au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea în circuitul numismatic se va realiza prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.