Banca Națională a României va introduce în circuitul numismatic, începând cu 1 septembrie, o monedă din argint dedicată lui Mihail Oromolu, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea sa.

Aversul monedei îl înfățișează pe Conacul Oromolu din Păușești-Măglași, județul Vâlcea, alături de inscripția „ROMÂNIA” dispusă în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, anul emisiunii „2025” și stema României.

Reversul monedei îl prezintă pe Mihail Oromolu, împreună cu numele său, menționând că a fost guvernator al Băncii Naționale a României între 1922 și 1926, precum și anii săi de viață, „1875” și „1945”.

Monedele din argint sunt livrate în capsule de metacrilat transparent și vin însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză.

Certificatele de autenticitate poartă semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central.

Tirajul maxim al monedei din argint este de 5.000 de exemplare.

Prețul de vânzare al acesteia este de 640 de lei, fără TVA, și include broșura de prezentare, precum și certificatul de autenticitate.

Monedele au curs legal pe întreg teritoriul României.

Lansarea acestora în circuitul numismatic se face prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Amintim că luna trecută, Banca Națională a României (BNR) a introdus în circuitul numismatic o monedă aniversară din argint, dedicată celebrării a 130 de ani de la nașterea academicianului Alexandru Rosetti, rector al Universității București între 1946 și 1949. Emisiunea limitată, disponibilă din 28 iulie 2025, onorează contribuțiile sale remarcabile și evidențiază o personalitate marcantă a vieții academice românești.

Banca Națională a României a marcat 130 de ani de la nașterea renumitului academician Alexandru Rosetti prin emiterea unei noi monede din argint, disponibilă începând cu 28 iulie 2025.

Pe aversul monedei este reprezentată clădirea emblematică a Universității București, instituție pe care Rosetti a condus-o ca rector între 1946 și 1949, alături de denumirea țării, valoarea nominală de 10 lei, stema națională și anul emisiunii.

Reversul monedei înfățișează portretul academicianului Alexandru Rosetti, împreună cu numele său și perioada vieții (1895-1990), aducând un omagiu contribuțiilor sale remarcabile în domeniul științific și cultural.

Începând cu 21 iulie 2025, Banca Națională a României a celebrat 200 de ani de la nașterea Elenei Cuza prin lansarea unei monede din aur, dedicată memoriei uneia dintre cele mai remarcabile și discrete figuri feminine ale istoriei naționale. Soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza a fost astfel onorată într-un mod simbolic și elegant, printr-o piesă de colecție cu valoare istorică și estetică deosebită. Mai multe puteți citi aici.