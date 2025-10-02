Cristian Bichi, consilier guvernator din cancelaria BNR, a explicat, într-un articol publicat pe opiniibnr.ro, că euro digital va reprezenta o monedă digitală emisă de bancă centrală, adică o formă electronică de bani publici pusă în circulație de BCE și de băncile centrale naționale din Eurosistem.

El a subliniat că scopul acesteia nu este de a înlocui numerarul, ci de a-l completa, asigurând în același timp accesul generalizat și gratuit la moneda de bancă centrală, în contextul unei digitalizări tot mai accentuate a economiilor naționale, pentru ca cetățenii și firmele să poată efectua plăți de retail în întreaga zonă euro.

„Euro digital va fi o monedă digitală de bancă centrală (CBDC), deci o formă electronică de bani publici, emisă de BCE și băncile centrale naționale (BCN) din Eurosistem. Scopul său nu este de a înlocui numerarul (bancnotele și moneda metalică), ci de a servi drept complement al acestuia, garantând astfel continuarea accesului generalizat și gratuit la moneda de bancă centrală (bun public), în contextul digitalizării în creștere a economiilor nationale, pentru efectuarea de plăți de retail de către cetațeni și firme pe cuprinsul întregii zone euro”, a spus Bichi.

Expertul a precizat că euro digital va aduce aceleași funcții de bază și avantaje ca moneda euro în formă fizică, însă va necesita infrastructuri mai complexe pentru procesarea plăților.

El a menționat că introducerea acestei monede va diminua dependența zonei euro de furnizorii externi de servicii de plată, în special de companiile americane precum Visa, Mastercard sau PayPal, și a subliniat că furnizorii privați vor putea utiliza infrastructura euro digital pentru a oferi servicii suplimentare și inovative clienților lor.

„Euro digital va oferi funcții de bază și beneficii ale monedei euro în formă fizică, dar spre deosebire de aceasta din urmă va necesita infrastructuri mai complexe de procesare a plăților. Introducerea noii monede va reduce/înlătura dependența zonei euro de furnizorii de servicii de plată din afara Europei (în special, firme americane: Visa, Mastercard, PayPal etc.). Și un fapt important: furnizorii privați de servicii de plată vor putea folosi infrastructura monedei euro digitale, pentru a oferi servicii suplimentare, inovative clienților lor”, a spus expertul.

Oficialul a explicat că, din punct de vedere tehnic, BCE se află în grafic cu privire la obiectivele stabilite pentru proiectul euro digital, însă întârzierile apar în domeniul legislativ, fiind încă necesare mai multe etape până la atingerea unui acord politic final între co-legiuitori și Comisia Europeană.

El a precizat că, după adoptarea legislației, BCE va putea decide dacă va continua cu lansarea monedei, iar de la luarea acestei decizii ar fi necesari aproximativ doi ani și jumătate de pregătiri până la punerea efectivă în circulație a euro digital, estimându-se astfel că lansarea ar putea avea loc în 2029.