Bitcoin a continuat tendința descendentă în ultima săptămână, ca urmare a publicării unor date economice peste estimările analiștilor din Statele Unite. Aceste rezultate au redus probabilitatea ca Rezerva Federală să adopte în curând o politică monetară mai relaxată.

Revizuirea ascendentă a produsului intern brut american, care a urcat la o rată anuală de 3,8% față de 3,3%, a întărit argumentul conform căruia nu este necesară o reducere urgentă a dobânzii de referință.

În paralel, altcoin-urile au suferit scăderi considerabile, capitalizarea totală diminuându-se cu aproximativ 10%. Proiectele mai mici și mai riscante au fost printre cele mai afectate, unele înregistrând corecții de până la 30%.

În această săptămână, atenția investitorilor se îndreaptă către noi date privind piața muncii din SUA. Vor fi publicate ofertele de locuri de muncă de la biroul JOLTS, raportul ADP privind ocuparea forței de muncă și, vineri, statisticile cheie referitoare la salariile din sectorul non-agricol și rata șomajului.

Bitcoin se află din nou în zona pragului de suport de 108.000 de dolari. Dacă piața muncii va indica o rezistență crescută, există riscul ca moneda să coboare sub acest nivel. În schimb, o încetinire a angajărilor ar putea reînvia așteptările pentru noi reduceri de dobândă și ar sprijini evoluția criptomonedelor.

Contrar tendințelor generale negative, tokenul $QNT a crescut cu aproximativ 15% în ultima săptămână. Evoluția este legată de lansarea unui proiect pilot anunțat de UK Finance, organizație reprezentativă pentru sectorul bancar și financiar din Marea Britanie. Acesta urmărește realizarea primelor tranzacții live cu depozite bancare tokenizate, utilizând rețeaua Quant.

Depozitele tokenizate reprezintă versiuni digitale ale fondurilor din băncile comerciale exprimate în lire sterline. Acestea păstrează garanțiile și reglementările aplicabile depozitelor tradiționale, dar adaugă beneficii precum viteză de procesare mai mare și protecție sporită împotriva fraudei.

Proiectul pilot, programat să continue până la jumătatea anului 2026, își propune să evidențieze avantajele pentru clienți, mediul de afaceri și întreaga economie britanică.

Nouă bănci europene de prim rang, între care ING, UniCredit, CaixaBank, SEB și Raiffeisen Bank International, au anunțat planurile pentru lansarea unei monede stabile denominate în euro. Proiectul ar urma să fie implementat în a doua jumătate a anului 2026 și va fi reglementat conform cadrului european MiCA privind activele digitale.

Potrivit ING, această inițiativă va oferi o alternativă europeană la stablecoin-urile dominate de dolarul american, consolidând independența regiunii în domeniul plăților digitale. Băncile implicate vor putea dezvolta servicii conexe, inclusiv portofele digitale și soluții de custodie pentru monede stabile.

În prezent, stablecoin-urile în euro au o capitalizare de aproximativ 560 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă doar 0,2% din valoarea totală a stablecoin-urilor în dolari, estimată la 290 de miliarde de dolari.

Vanguard, administrator de active cu un portofoliu de circa 10 trilioane de dolari, ia în considerare oferirea accesului clienților săi de brokeraj la ETF-uri cripto. Acestea ar putea fi furnizate prin intermediul unor terți, nu prin produse proprii, conform informațiilor disponibile.

Deși reprezintă o schimbare modestă față de politica anterioară, decizia semnalează o deschidere mai mare a companiei față de sectorul cripto. Vanguard a menținut mult timp o poziție rezervată în privința acestor instrumente, preferând să evite integrarea lor în ofertă.

Compania este condusă din 2023 de Salim Ramji, fost director global la BlackRock pentru iShares și Index Investments. El a coordonat în trecut lansarea ETF-ului spot pe bitcoin IBIT, experiență care ar putea influența strategia actuală a Vanguard în privința pieței cripto.