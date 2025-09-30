Comerțul online din România este estimat să atingă 3,5% din PIB anul viitor, ceea ce plasează țara în primele zece economii europene după indicatorul E-GDP (ponderea comerțului electronic în PIB), conform raportului European E-Commerce 2025. Datele au fost prezentate marți de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO).

ARMO precizează că România se află pe poziția a 9-a în Uniunea Europeană și pe locul 3 în Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia. „Suntem în top 10 și avem șansa să valorificăm acest potențial prin sprijinirea digitalizării IMM-urilor și prin asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru magazinele românești”, a declarat Cristi Movilă, președintele ARMO.

Impact economic extins

Raportul arată că dezvoltarea comerțului electronic stimulează o gamă largă de sectoare – de la curierat și servicii poștale, la software, publicitate digitală și producție locală de bunuri. „Comerțul online nu mai este doar conveniență pentru consumatori, ci un motor real de creștere economică și fiscală, care conectează România la Piața Unică europeană”, a adăugat Cristian Pelivan, director executiv al ARMO.

Pentru 2025, documentul subliniază două direcții majore: digitalizarea IMM-urilor și asigurarea unui cadru concurențial echitabil. În prezent, doar 12% dintre IMM-urile românești vând online, mult sub media europeană, ceea ce indică nevoia de programe dedicate. Totodată, comerțul extracomunitar pune presiune pe retailerii autohtoni, motiv pentru care ARMO sprijină reforma Codului Vamal al UE și aplicarea principiului level playing field.

Raportul mai evidențiază oportunitățile oferite de tehnologiile emergente: utilizarea inteligenței artificiale pentru conținut, suport clienți și prognoza stocurilor, precum și soluțiile de logistică verde – rețele de lockere, flote electrice sau integrarea mecanismelor SGR în comerțul online.

Tendințe europene

La nivelul Uniunii Europene, principalele direcții de acțiune rămân sprijinirea IMM-urilor în procesul de digitalizare, stabilirea unor reguli echitabile pentru toți jucătorii din piață, investițiile în logistică sustenabilă și simplificarea proceselor administrative (precum facturarea electronică sau raportările integrate).

Raportul European E-Commerce 2025 a fost realizat de Ecommerce Europe și EuroCommerce, cu sprijinul a peste 25 de asociații naționale, inclusiv ARMO.