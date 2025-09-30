Executivul discută un nou set de măsuri dure, care ar urma să includă comasarea unor instituții, reducerea personalului din administrația centrală, limitarea pensionărilor anticipate și scurtarea perioadei pentru acordarea șomajului. Analistul Victor Ciutacu a comentat, la România TV, posibilele efecte ale acestui pachet.

Jurnalistul a susținut că inițiatorul măsurilor nu se va opri prea curând: „Dacă aveați impresia că elanul distructiv al lui Bolojan poate fi oprit sau măcar înfrânat, ei bine, ați fost naivi. Omul e ca tractorul-n vie. Până nu ajunge la capătul rândului, nimic nu-i stă în cale.”

Ciutacu a adăugat că precedentele pachete de austeritate „au pus pe brânci ce mai rămăsese din economie”.

Una dintre ideile vehiculate în pachetul trei este reducerea perioadei maxime de acordare a indemnizației de șomaj de la un an la șase luni.

„Mai are idei și, tragedia noastră, nu se lasă până nu le pune-n aplicare. Ultima… e să scurteze perioada în care statul plătește ajutoare de șomaj… Că tot are fondul de șomaj un excedent de două miliarde. Mai bine toacă banii decât să ajute niște necăjiți. Culmea cinismului e că se lucrează la proiectul de lege pentru amputarea ajutoarelor de șomaj în paralel cu negocierile politice din coaliție pentru concedierea a între 13.000 și 15.000 de bugetari… și odată cu închiderea aproape simultană a fostelor mari combinate siderurgice de la, a spus Victor Ciutacu. Galați și Hunedoara.”

Victor Ciutacu a reamintit că numai în primele luni ale acestui an au încetat peste 12.000 de contracte de muncă.

„Puneți cap la cap aceste zeci de mii de șomeri, de pe urma cărora statul nu va mai încasa doi franci găuriți ca impozite și taxe. Va rezulta încă o mare gaură, care nu va putea fi acoperită prin reducerea ticăloasă a perioadei plătite de șomaj.”

În finalul intervenției, jurnalistul a apreciat că actualele măsuri seamănă cu un plan bine pus la punct pentru destabilizarea României:

„Dacă nici ăsta nu e un plan deliberat de îngenunchere a unei țări… nu poți fi atât de prost încât să accepți de bune așa-zisele soluții folosite în terapiile de șoc care au eșuat peste tot prin lume.”

Potrivit acestuia, România nu era în pragul falimentului, dar prin măsurile adoptate în prezent, „acum e”.