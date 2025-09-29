Vin noi creșteri de taxe în România? Premierul Ilie Bolojan spune că nu. Luni seară, șeful Guvernului a explicat că majorările de taxe operate în ultima perioadă au avut efecte pozitive asupra veniturilor bugetare.

Așadar, în etapa actuală de stabilizare fiscală nu se mai justifică noi creșteri, ci o colectare mai eficientă a taxelor existente și o mai bună gestionare a cheltuielilor publice. Șeful Guvernului a subliniat că prioritățile momentului sunt menținerea echilibrului bugetar și disciplina financiară, astfel încât România să evite alte derapaje.

Potrivit lui Bolojan, taxele au crescut pentru a asigura venituri suplimentare la bugetul de stat, iar estimările pentru formarea bugetului din acest an au inclus o reducere de aproximativ 5% a cheltuielilor cu salariile din sectorul public.

Premierul a atras atenția că, în primele șase luni, aceste măsuri de scădere a costurilor nu au fost aplicate, ceea ce a dus la o anvelopă salarială mai mare decât cea planificată inițial. Pentru menținerea echilibrului bugetar, este esențială încasarea taxelor la termenele stabilite, nu noi majorări, a explicat Ilie Bolojan.

„Taxele nu au crescut degeaba pentru că a fost o influență suplimentară de venituri la bugetul de stat. Pe de o parte, la formarea bugetului pentru anul acesta, confort discuțiilor de care am aflat, pentru că n-am fost exact atunci când s-au purtat toate discuțiile legate de buget, s-a făcut o estimare de descădere de cheltuieli cu aproximativ 5% pe componenta din salarii. Pentru că pe primele șase luni de zile nu s-au luat aceste măsuri de scăderea costurilor cu salariile, anvelopa de salarii a fost mai mare decât cea estimată inițial, atât pentru că s-au anualizat, au fost aplicate pe toate cele 12 luni de la începutul acestui an, dar și prin faptul că n-au scăzut. Pentru a ne putea menține într-un echilibru bugetar, pentru că această etapă este o etapă a stabilizării bugetare, de a impune disciplina fiscală, de a face ordine în finanțele publice, de a ne încasa taxele când sunt stabilite. Nu mai trebuie să creștem taxe, trebuie să ni le încasăm. Toată lumea care are de plătit trebuie să înțeleagă că trebuie să contribuie cu aceste taxe la bugetul de stat, să luptăm împotriva fraudelor, a evaziunii fiscale, să controlăm prețurile de transfer în așa fel încât toate companiile care fac afacere în România să plătească impozite și în România și, în mod evident, să ne reducem cheltuielile”, a precizat Ilie Bolojan.

Bolojan a avertizat că datoria publică a crescut într-un ritm prea rapid și că, dacă problema nu este corectată urgent, România se va împrumuta tot mai scump pe piețele internaționale.

Premierul a adăugat că următorii doi ani trebuie dedicați recâștigării încrederii investitorilor și respectării promisiunilor fiscale, pentru a stabiliza economia.

„Datoria publică a crescut prea repede. Dacă nu remediem acest lucru repede ne vom împrumuta tot mai scump de pe piețele internaționale și vom suporta cu toții asta. Un an-doi trebuie să ne luptăm ca să ne recâștigăm încrederea, să facem ceea ce spunem și să le spunem oamenilor adevărul”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a menționat că efectele reducerilor de cheltuieli nu sunt vizibile imediat, ci se resimt abia după câteva luni, fiind necesare procese legislative, transparență decizională și, în unele cazuri, soluționarea contestațiilor.

El a reamintit că al doilea pachet de măsuri adoptat de Guvern este contestat la Curtea Constituțională, iar efectele concrete se vor vedea abia anul viitor. Bolojan a insistat că România nu își mai poate permite să cheltuiască mai mult decât produce și că susținerea acestor măsuri este vitală pentru a echilibra cheltuielile.

„Dar măsurile de reducere de cheltuieli, atunci când sunt luate, nu au efecte de pe zi pe alta. Se văd peste două luni, peste trei luni, peste patru luni de zile, pentru că e nevoie de adoptare de legi, e nevoie de timp de dezbatere, este nevoie de transparență decizională, e nevoie de publicare, unele sunt contestate, vedeți ce se întâmplă și acum, pachetul al doilea care a fost adoptat este contestat la Curtea Constituțională și urmează ca Curtea să se pronunțe în zilele următoare. Deci toate aceste reduceri de cheltuieli se văd de anul viitor și trebuie să le susținem în continuare, în așa fel încât să ne echilibrăm cheltuielile. Nu ne mai putem permite să cheltuim ceea ce nu avem”, a afirmat Ilie Bolojan în cadrul unei emisiuni la Digi24.

Premierul a explicat și impactul unui deficit bugetar de 8,4%, precizând că acesta reprezintă aproximativ 159 de miliarde de lei, echivalentul a 32 de miliarde de euro cheltuiți peste încasări. El a atras atenția că acești bani sunt împrumutați, iar dobânzile aferente, plătite din taxele colectate de la cetățeni, reduc resursele disponibile pentru investiții vizibile pentru români.

În ceea ce privește cheltuielile cu dobânzile, Bolojan a declarat că acestea depășesc 50 de miliarde de lei în acest an, echivalentul a circa 11 miliarde de euro, sumă comparabilă cu valoarea proiectului Autostrăzii Moldovei de la București la Pașcani.