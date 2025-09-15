Noi secvențe video surprinse pe șantierul Autostrăzii Moldovei A7, pe lotul 3 dintre Pietroasele și Buzău, au fost publicate recent pe YouTube. Clipul, postat pe canalul „Răducu pe Drum”, cuprinde imagini realizate între 3 și 13 septembrie 2025 și oferă o privire detaliată asupra stadiului lucrărilor.

Subiectul autostrăzii a fost relansat încă din august, când directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, afirma că din 2026 șoferii vor putea circula pe întreg traseul București–Pașcani.

Acesta sublinia atunci că lucrările pe tronsoanele Focșani – Domnești Târg și Domnești Târg – Răcăciuni sunt executate în proporție de circa 80%, în timp ce pe segmentul Răcăciuni – Bacău progresul ar fi în jur de 60%. Pistol mai arăta că există șanse reale ca până la finalul acestui an să fie deschisă circulația pe primii 50 de kilometri, până la Adjud.

“Am verificat astăzi lucrările pe tronsonul Focșani – Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), împreună cu prim – ministrul, Ilie Bolojan, și cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Stadiile fizice sunt de aproximativ 80% pe primele două loturi (Focșani – Domnești Târg și Domnești Târg – Răcăciuni), iar pe lotul Răcăciuni – Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%. În acest ritm, sunt șanse reale ca anul acesta să deschidem circulația cel puțin până la Adjud (50 km)”, a notat Pistol pe Facebook.

Declarațiile oficialului au fost însă contestate de Asociația „Moldova vrea Autostradă” (MVA), care a publicat la rândul său imagini din dronă cu Lotul 2, Domnești Târg – Răcăciuni. Reprezentanții organizației au atras atenția că, potrivit ultimelor date oficiale furnizate de CESTRIN, stadiul lucrărilor pe acel tronson nu depășește 55%, deși termenul contractual de finalizare este noiembrie 2025. MVA a criticat modul în care CNAIR prezintă evoluția proiectului, sugerând că estimările transmise de conducerea companiei nu corespund realității din teren.

“Gogomănia asta a spus-o chiar directorul CNAIR, Cristian Pistol, taman omul care ar trebui să știe cel mai bine situația în teren. Sunt 2 scenarii: este habarnist sau minte. Mai ales în condițiile în care MVA face Dronathoanele care filmează integral loturile aflate în execuție. Noi i-am cerut demisia din 2024!!! Probabil ca procentul fizic este undeva peste 60%, doar că referința noastră este CESTRIN, care publică datele oficiale.”

În total, cinci loturi din secțiunile Focșani – Bacău și Bacău – Pașcani sunt finanțate prin granturi nerambursabile din PNRR. Este vorba despre:

Focșani – Domnești Târg (35,6 km)

Domnești Târg – Răcăciuni (38,78 km)

Răcăciuni – Bacău (21,52 km)

Bacău (Săucești) – Trifești

Trifești – Gherăești

Lotul 3 Mircești – Pașcani rămâne finanțat prin împrumuturi, întrucât termenul de finalizare depășește august 2026, limita impusă pentru proiectele PNRR.

Traseul Focșani – Bacău are o lungime totală de 95,9 km, iar construcția celor trei loturi este realizată de consorțiul format din Spedition UMB SRL, SA&PE Construct SRL și Tehnostrade SRL. Toate contractele au fost semnate în decembrie 2022, cu o durată de execuție de 30 de luni și termen de deschidere în 2025.

În paralel, pe același canal online au apărut și imagini recente de pe Lotul 1, Focșani – Bacău, filmate pe 13 septembrie 2025, care confirmă ritmul intens al lucrărilor, dar și faptul că divergențele dintre datele oficiale și realitatea din teren rămân o sursă de dispută publică.