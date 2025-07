Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că autostrăzile A7 și A8 nu vor mai fi incluse în PNRR, dar vor fi totuși finanțate din alte surse – adică din fonduri europene nerambursabile și prin mecanismul SAFE (un program european care sprijină proiecte importante).

El a spus că Guvernul Bolojan este aproape de a încheia renegocierea PNRR și că se caută soluții pentru ca România să nu piardă bani europeni. Potrivit lui, tot efortul de renegociere are ca scop mutarea proiectelor care pot fi realizate până în 2026 pe partea de fonduri nerambursabile, ca să nu se piardă niciun euro.

Proiectele bine pregătite vor fi prioritizate. Cele care au un risc mediu vor rămâne pe partea de împrumuturi, iar cele care nu au șanse reale de realizare vor fi scoase. În plus, se caută alte surse de finanțare pentru proiectele considerate importante.

Dragoș Pîslaru a anunțat că Autostrada A7 nu va mai fi finanțată prin PNRR, ci va fi mutată pe granturi – adică tot din fonduri europene, dar nerambursabile. El a spus că partea bună e că A7, care e esențială pentru legătura cu Moldova și care e deja bine avansată în unele segmente, va fi finanțată astfel încât să nu mai afecteze deficitul bugetar. Fiind vorba de granturi, statul nu trebuie să împrumute bani, iar plățile pot fi făcute mai ușor.

Pîslaru a explicat că două secțiuni de pe A7 – Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani – sunt considerate prioritare, pentru că sunt suficient de avansate și constructorii au garantat că le pot termina până în august 2026.

În total, cinci loturi din A7, în valoare de peste 2 miliarde de euro, vor fi mutate pe fonduri nerambursabile. El a spus că acest lucru înseamnă că autostrada A7 va fi dusă la bun sfârșit, ceea ce e o veste foarte bună și un semn clar că PNRR-ul României dă rezultate.

„Vestea care este foarte bună și pe care m-aș bucura să o pot da este aceea că autostrada A7, cu segmentele pe care suntem cel mai avansat și care până la urmă este crucială pentru conectarea cu Moldova, am agreat să mutăm pe Grant cea mai mare parte a ei, pentru că știm că se pot face aceste loturi și știm că dacă mutăm pe Grant n-ar mai fi o problemă legată de spațiul fiscal, în sensul că am putea plăti facturile, fiind fondurile nerambursabile, evident, având un impact zero pe deficitul bugetar.

Din acest punct de vedere, ceea ce este de fapt și o știre foarte, foarte importantă pe care o putem da este că sunt două secțiuni prioritare pe A7: Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani, care în acest moment au nivelul de maturitate și garanțiile oferite de constructori că se pot finaliza până în august 2020.

Practic cinci loturi din A7, de o valoare de peste două miliarde de euro 2,1 miliarde de euro, pare că reușim să le mutăm pe Grant. Așa că, da, finalizăm A7, ceea ce mi se pare un lucru foarte bun și vine cumva după valul de discuții de autostrăzi,ca un element reconfortant ca românii să știe că pe PNRR autostrada A7 se termină pentru că avem fondurile pe componenta de grant nerambursabil. Asta este ceva ce va fi foarte ușor de urmărit în materie de succes al PNRR-ului român.”