Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis că reforma pensiilor speciale este unul dintre jaloanele esențiale din cererea de plată numărul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență.

El a afirmat că, din perspectiva sa de coordonator al PNRR, această reformă trebuie încheiată complet — adoptată legislativ și promulgată — până la finalul lunii noiembrie, fără a exista riscul unei întoarceri în Curtea Constituțională.

Chiar dacă au existat speculații privind o posibilă amânare a pachetului 2 de reforme, ministrul a precizat că o întârziere de o săptămână sau două nu ar fi critică. A subliniat însă că planul de guvernare convenit în coaliție include în mod ferm reforma pensiilor speciale, care trebuie finalizată în timp util pentru ca România să-și respecte angajamentele față de Comisia Europeană.

Reforma are ca scop eliminarea privilegiilor pentru anumite categorii de bugetari care primesc pensii considerabil mai mari decât salariile avute în activitate. Sistemul actual este considerat inechitabil și nesustenabil, iar Comisia Europeană a cerut insistent reformarea acestuia pentru ca tranșele de plată din PNRR să fie deblocate.

Guvernul și-a asumat această modificare în calendarul PNRR, iar orice întârziere în procesul legislativ poate afecta tranșele de plată viitoare. În plus, România riscă o imagine negativă în fața partenerilor europeni dacă nu duce reforma până la capăt.

Dragoș Pîslaru a declarat că prioritatea absolută este ca reforma pensiilor speciale să fie finalizată complet până pe 25 noiembrie, astfel încât România să poată bifa jalonul cerut pentru a primi următoarea tranșă din PNRR. Orice întârziere, blocaj legislativ sau contestare la Curtea Constituțională ar putea compromite întreaga cerere de plată.

„Nu cred că este o problemă o amânare de o săptămână – două, adică, până la urmă, eu ce vă pot confirma, este decizia prim-ministrului și faptul că există un program de guvernare agreat în coaliție cu privire la reformele mari. În acest moment, nu există niciun fel de dubiu că reforma pensiilor speciale va fi aprobată. Aici nu există niciun dubiu în timp util. (…) Din perspectiva mea, ca negociator și coordonator pe Planul Național de Redresare și Reziliență, eu această reformă o am ca un jalon cheie pentru ceea de plată 3, care are niște elemente de suspendare. Și ce mă interesează pe mine este să pot să mă asigur că Guvernul bifează până pe 25 noiembrie în acest an, absolut toată adoptarea, inclusiv cu tot procesul legislativ până la președinte, deci fără să se întoarcă din nou în Curtea Constituțională”, a spus Dragoș Pîslaru la Antena 3 CNN.