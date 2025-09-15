Tribunalul București a respins, în această vară, apelurile Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) în patru dosare deschise împotriva unor instituții bancare. Astfel, OTP Bank (actualmente parte a Băncii Transilvania), Vista Bank, Alpha Bank (fuzionată cu UniCredit Bank) și Raiffeisen Bank au obținut decizii definitive în contestațiile formulate împotriva sancțiunilor aplicate în primăvara anului 2023.

Numărul proceselor închise definitiv în favoarea băncilor a ajuns la șapte, însă și în dosarele rămase pe rol soluțiile de până acum s-au dovedit favorabile instituțiilor de credit. Până în prezent, scorul neoficial al litigiilor rămâne 19–0 în favoarea băncilor.

Amenzile ANPC, aplicate celor mai mari 19 bănci din România, vizau modul de calcul al ratelor egale (anuități), considerat o practică înșelătoare în raport cu legislația privind protecția consumatorilor. Autoritatea a susținut că sistemul dezavantajează debitorii, aceștia achitând la începutul creditului o proporție mai mare de dobândă și mai mică de principal.

Instanțele au respins însă argumentul, arătând că legislația prevede atât rambursarea în anuități, cât și pe cea în rate descrescătoare, fiecare sistem având avantaje și dezavantaje clare.

În plus, mulți judecători au decis anularea sancțiunilor pentru că acestea fuseseră aplicate peste termenul legal de șase luni de la semnarea contractelor, ceea ce a dus la prescrierea faptelor.

Contextul aplicării amenzilor a coincis cu o perioadă de creștere bruscă a ratelor la credite, pe fondul dobânzilor de referință ridicate de Banca Națională a României în încercarea de a ține sub control inflația.

În paralel, conducerea ANPC de la acel moment a emis și ordine speciale, prin care solicita băncilor să recalibreze graficele de rambursare astfel încât ratele să fie împărțite în mod egal între principal și dobândă. Instanțele au suspendat aceste dispoziții, considerând că ele nu pot fi puse în practică, iar în unele cazuri le-au și anulat definitiv.

Lista instituțiilor sancționate a inclus:

Banca Transilvania

BCR

BRD

ING Bank

CEC Bank

UniCredit

Raiffeisen

OTP Bank

Exim Banca Românească

Garanti Bank

Libra Bank

First Bank

Intesa SanPaolo Bank

Alpha Bank

Vista Bank

Patria Bank

Credit Europe Bank

Techventures Bank

ProCredit Bank

Până acum, First Bank, Libra Bank, ProCredit Bank, OTP Bank, Vista Bank, Alpha Bank și Raiffeisen Bank au obținut câștig de cauză definitiv. Alte procese sunt încă în derulare, fiind întârziate fie de lipsa motivărilor instanțelor, fie de amânările generate de protestele magistraților.

Astfel, disputa juridică privind anuitățile, deschisă în primăvara anului 2023, se prelungește și astăzi, dar balanța rămâne categoric înclinată în favoarea băncilor.