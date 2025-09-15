Reprezentanții Federației Ruse la București au reacționat în noaptea de duminică, după ce Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a-i transmite un „protest ferm” în legătură cu pătrunderea unei drone suspectate a fi rusești pe teritoriul României, la 13 septembrie.

Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook, Ambasada Rusiei consideră că autoritățile române s-au grăbit să tragă concluzii, în lipsa unor dovezi concludente privind originea obiectului. În textul intitulat Comentariul Ambasadei Rusiei în România, instituția susține că nu a fost furnizat niciun element „obiectiv” care să confirme proveniența rusă a dronei și că răspunsurile oferite în cadrul discuției cu oficialii români nu ar fi fost „convingătoare”.

În comunicatul diplomatic, se afirmă că aparatul detectat de Armata Română este descris drept „un alt obiect zburător neidentificat (OZN)”, iar autoritățile române sunt acuzate că au lansat acuzații premature:

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească.”

Ambasada Rusiei respinge, așadar, protestul formulat de MAE, calificându-l ca fiind „nefondat și nejustificat” și susține că întreaga situație ar putea reprezenta o acțiune deliberată a Ucrainei. Potrivit aceleiași surse, este vorba despre „o provocare intenționată a regimului de la Kiev”, care, potrivit Rusiei, încearcă să atragă alte state într-un conflict:

„Ambasadorul a subliniat că toate circumstanțele indică faptul că, în realitate, a avut loc o provocare intenționată a regimului de la Kiev, care, temându-se de un eșec militar inevitabil și de răspunderea pentru crimele comise atât împotriva poporului rus, cât și a celui ucrainean, încearcă disperat, prin orice mijloace, să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federației Ruse.”

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că ambasadorul rus a fost chemat la sediul instituției duminică, 14 septembrie 2025, în urma unei noi incursiuni a unei drone de proveniență rusă în spațiul aerian român, eveniment petrecut cu o zi înainte.

MAE a transmis că acțiunea reprezintă o „violare a suveranității României” și a avertizat că astfel de incidente pot duce la „escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa securității regionale”. Oficialii români au solicitat părții ruse să ia măsuri urgente pentru a evita repetarea unor asemenea evenimente, subliniind totodată că România este în contact strâns cu partenerii europeni și NATO.

Aceasta este a doua oară în decurs de câteva zile când ambasadorul Federației Ruse este convocat la MAE. Pe 12 septembrie, acesta fusese deja informat cu privire la poziția României legată de incidente asemănătoare produse în Polonia.

În cursul zilei de sâmbătă, o dronă de tip Geran – de fabricație rusească – a fost detectată în nordul Dobrogei. Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol două aeronave F-16, care au urmărit drona timp de aproape 50 de minute, atât vizual, cât și radar. Deși piloții au primit autorizare să o doboare, aceștia au decis să nu intervină, considerând că riscurile colaterale ar fi fost prea mari.

Tot în sprijinul României, două avioane Eurofighter Typhoon ale Luftwaffe au monitorizat regiunea până în jurul orei 21:30.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat ulterior că forțele armate române au acționat responsabil, în conformitate cu legislația în vigoare. Conform Legii nr. 73/2025, România are dreptul de a neutraliza dronele neautorizate. Totuși, în cazul aeronavelor cu pilot, cadrul legal este încă în proces de aprobare la nivelul CSAT.

MApN a descris incidentul ca fiind parte dintr-o serie de „acțiuni iresponsabile ale Federației Ruse”, catalogându-l drept o „provocare” la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre.

Reacția UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian românesc, pe care o consideră o amenințare la adresa suveranității întregii Uniuni Europene. Într-un mesaj transmis pe platforma X, von der Leyen a anunțat că Bruxelles-ul colaborează cu autoritățile române și cu celelalte state membre pentru a întări apărarea teritoriului european.

Mesajul s-a încheiat cu o declarație simbolică în limba română: „Suntem solidari cu România.”