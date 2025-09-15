Ce se întâmplă în organism dacă iei magneziu în fiecare zi.

„Magneziul este esențial pentru peste 300 de reacții din organism, de la susținerea funcției musculare și nervoase, până la menținerea oaselor puternice și a ritmului cardiac stabil”, spune medicul neurolog Josie Porter. „De asemenea, ajută la transformarea alimentelor pe care le consumi în energie, iar consumul suficient ajută la menținerea stării de spirit și a unui somn bun”, adaugă el.

Este greu de stabilit dacă oamenii au, sau nu, carențe de magneziu, deoarece nivelurile de magneziu sunt testate destul de rar într-un cadru clinic, dar există câteva simptome la care trebuie să fii atent.

Persoanele care nu primesc suficient magneziu pot suferi de crampe musculare, palpitații și tulburări de somn, printre alte simptome.

Există o suprapunere a simptomelor între deficitul de magneziu și alte deficiențe nutriționale și afecțiuni, așa că trebuie să consultați un medic dacă prezentați oricare dintre simptomele de mai sus, pentru a exclude alte cauze.

„Majoritatea oamenilor își poate satisface necesarul de magneziu prin alimentație, dacă au o dietă variată, predominant bazată pe alimente integrale”, spune Porter. „Un aport scăzut de magneziu este frecvent, mai ales dacă dieta este săracă în plante, nuci, semințe sau cereale integrale.”

Porter a prezentat cele mai bogate alimente în magneziu pe care ar trebui să le includeți în dietă. Femeile ar trebui să vizeze un consum de cel puțin 310 mg de magneziu pe zi, iar bărbații de cel puțin 400 mg.

„Semințele, precum cele de dovleac sau cânepă, aduc cel mai mare aport per porție, în timp ce alimente precum spanacul, fasolea neagră, quinoa și migdalele au contribuții importante la consumul zilnic”, spune ea. „Presărați semințe prăjite peste terci sau salate, adăugați spanacul în paste sau omlete, amestecați fasolea neagră în lipii sau supe, înlocuiți orezul cu quinoa sau gustați o mână de migdale”, sfătuiește ea.

„Dacă aveți un nivel scăzut de magneziu, suplimentele pot ajuta la lucruri precum somnul sau combaterea stresului”, spune Porter, „dar pentru beneficii de durată, e mai bine să vă creșteți aportul prin alimente.”

Asigurați-vă că consultați medicul înainte de a lua un supliment și luați în considerare recomandarea sa, deoarece există multe forme diferite de magneziu, care ar putea interacționa cu medicamentele sau cu problemele de sănătate.

„Excesul de magneziu provenit din suplimente poate duce la diaree și crampe și, în cazuri rare, la tensiune arterială scăzută”, spune Porter. „Așadar, încercați să mențineți suplimentele sub 350 mg pe zi, cu excepția cazului în care vi se recomandă altfel. Intestinul poate regla magneziul din alimente foarte bine, dar pastilele pot inunda rapid sistemul”, explică ea.

Glicinat de magneziu (sau bisglicinat) – cel mai biodisponibil

„Glicinatul de magneziu este adesea utilizat pentru somn și anxietate”, spune Porter. „Tinde să fie mai bine absorbit și mai blând cu stomacul decât formele de oxid sau carbonat”, adaugă ea.

Taurat de magneziu – cel mai bun pentru sănătatea inimii

Această formă de magneziu poate fi cardioprotectoare datorită proprietăților aminoacidului taurină, care se găsește din abundență în inimă. Această formă ar putea, de asemenea, să scadă tensiunea arterială și să îmbunătățească nivelul colesterolului.

Citratul de magneziu poate ajuta la digestie. Poate declanșa scaune moi, așa că nu este recomandat pentru cei care au probleme digestive preexistente, cum ar fi sindromul de intestin iritabil.