Chefirul este plin de bacterii benefice care pot ajuta la menținerea unui microbiom echilibrat. Un microbiom intestinal sănătos este important pentru digestie și bunăstare generală, susținând un somn mai bun, un sistem imunitar mai puternic și reducerea anxietății și a stresului.
De fapt, cercetările de la Stanford School of Medicine au demonstrat că o dietă bogată în alimente fermentate, precum chefirul, poate crește diversitatea microbiomului și poate întări sistemul imunitar, scrie Tomsguide.
Chefirul este mai ușor și nu conține gluten
Pe lângă beneficiile aduse sănătății intestinale, chefirul este bogat în nutrienți. Conține aproximativ 9 grame de proteine pe porție, mai mult decât majoritatea iaurturilor, și cantități bune de calciu, magneziu, potasiu și vitaminele B.
De asemenea, este mai ușor pentru stomac pentru cei cu intoleranță la lactoză și nu conține gluten. Cu toate acestea, McAllister recomandă și alte produse fermentate natural, cum ar fi varza murată, kimchi și miso.
Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei chefir timp de o lună
Adăugarea oricărui ingredient nou în dietă poate fi riscantă pentru stomac. Adăugați cuvântul „fermentat” și e ușor să vă imaginați niște lucruri ciudate care se întâmplă în zona stomacului. Cu toate acestea, chefirul este un aliment bogat în probiotice, care ajută la popularea intestinului cu bacterii bune și ar trebui să ajute digestia.
De asemenea, are mai puțină lactoză decât iaurtul, deci este mai ușor pentru stomac pentru cei care nu răspund bine la lactoză. Dar, dacă aveți o alergie sau intoleranță la lactoză, e bine să-l evitați.
Chefirul poate ameliora constipația
Chefirul ar putea fi un plus pentru oricine se confruntă cu probleme digestive. Cercetările au arătat că poate ameliora simptomele de constipație și chiar poate îmbunătăți „satisfacția generală a intestinului”.
Bun pentru sănătatea creierului
Oamenii descriu adesea intestinul ca fiind al doilea creier. Acest lucru se datorează faptului că sistemul nervos enteric, care reglează majoritatea proceselor digestive, funcționează în interiorul intestinului, trimițând semnale între sistemul digestiv și sistemul nervos central.
Studiile au arătat că probioticele pot ajuta la reducerea sentimentelor de anxietate, stres și chiar simptomele de depresie.
McAllister a explicat conexiunea intestin-creier, menționând: „Bacteriile intestinale produc serotonină și dopamină, care joacă un rol în reglarea dispoziției. Aproximativ 95% din serotonina din organism, un neurotransmițător asociat cu stabilizarea dispoziției, este produsă în intestin”.
Ea a adăugat că menținerea unui intestin sănătos poate avea un rol în gestionarea simptomelor de sănătate mintală: „Un dezechilibru în bacteriile intestinale, cunoscut sub numele de disbioză, poate duce la inflamație, care a fost legată de depresie și anxietate. Conținutul de probiotice al chefirului poate ajuta la menținerea echilibrului în flora intestinală, la reducerea inflamației și la îmbunătățirea căilor de comunicare intestin-creier”.