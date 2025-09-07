De asemenea, ciocolata neagră conține flavonoide, în special epicatechină și catechină, legate de diverse beneficii pentru sănătate, cum ar fi îmbunătățirea sănătății inimii, reducerea inflamației și îmbunătățirea funcției creierului.

În plus, s-a demonstrat că ciocolata neagră scade tensiunea arterială, îmbunătățește fluxul sanguin și reduce riscul de boli de inimă, arată Newsmax. Potrivit Healthline, consumul moderat de ciocolată neagră cu un conținut ridicat de cacao și un nivel scăzut de zahăr oferă următoarele beneficii pentru sănătate:

Ciocolata neagra de calitate cu 70-85% cacao contine fibre, cupru, magneziu, fier si mangan. Păstrați dimensiunile porțiilor mici!

Ciocolata neagră este bogată în antioxidanți, inclusiv polifenoli, flavanoli și catechine, care pot ajuta la scăderea nivelului de colesterol LDL. Ciocolata neagră cu migdale este deosebit de protectoare.

Un studiu publicat în revista Scientific Reports a constatat că atunci când adulții sănătoși consumă cacao, fie sub formă de pudră, fie sub formă de ciocolată neagră — 70% este cel mai bun — creierul lor primește mai mult oxigen, potrivit unui articol al doctorului Mehmet Oz și al doctorului Michael Roizen.

Participanții la studiu au primit de trei ori mai mult oxigen în creier decât cei care au consumat cacao cu conținut scăzut de flavanoli.

S-a demonstrat că ciocolata neagră reduce nivelurile dăunătoare ale colesterolului LDL din sânge, ceea ce poate duce la un risc mai mic de boli de inimă. Mai multe studii au arătat că ajută la reducerea tensiunii arteriale.

Ciocolata neagră este plină de antioxidanți care, conform unui studiu, măresc celulele T, markerii imunitari din sânge, spune Sue Van Raes, nutriționist la Boulder Nutrition. Studiul, publicat în revista Frontiers in Pharmacology, spune că polifenolii din cacao influențează pozitiv sistemul imunitar.

Antioxidanții din ciocolata neagră ajută organismul să-și folosească insulina mai eficient pentru a ajuta la controlul zahărului din sânge. Acest lucru, la rândul său, ajută la scăderea nivelului zahărului din sânge și la scăderea rezistenței la insulină, pe care o vedem în diabetul de tip 2.

Ciocolata neagră este numită „regina afrodisiacelor naturale”, pentru abundența de compuși care îmbunătățesc relațiile sexuale.