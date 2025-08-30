Adevărul despre ciocolata neagră. Iată ce trebuie să știți despre ciocolata neagră, cât de bună este pentru sănătate și la ce trebuie să fiți atenți, pentru a profita de puterea sa nutrițională.

Ciocolata neagră este făcută din substanță uscată de cacao, unt de cacao și zahăr, la fel ca ciocolata obișnuită, dar are un procent mult mai mare de substanță uscată de cacao decât ciocolata cu lapte obișnuită, potrivit marthastewart.com.

Nu există un standard FDA pentru a defini ciocolata neagră. Potrivit Școlii de Sănătate Publică T.H. Chan de la Harvard, ciocolata cu lapte este făcută din 10 până la 50% cacao, în timp ce ciocolata neagră poate conține între 50 și 90%. De obicei, nu conține aproape deloc lapte.

Experții în nutriție spun că 60 până la 70% cacao este un obiectiv bun atunci când alegeți ciocolată neagră, care va oferi toate beneficiile pentru sănătate. Pentru a spori beneficiile, rețineți că un conținut mai mare de cacao înseamnă mai puțin zahăr și o ciocolată mai bogată, cu antioxidanți mai buni.

Ciocolata neagră își datorează mare parte din beneficiile aduse sănătății nivelurilor ridicate de antioxidanți polifenoli, cum ar fi flavonoidele și proantocianinele, care au efecte antiinflamatorii și de protecție vasculară, spune nutriționistul Staci Gulbin.

De asemenea, conține compuși precum teobromina și cantități mici de cafeină, care contribuie la proprietățile sale stimulatoare și de îmbunătățire a dispoziției.

În plus, având în vedere că poate conține mai puțin zahăr și grăsimi decât ciocolata obișnuită, este nutritivă, cu o cantitate bună de fibre solubile și insolubile.

Un număr tot mai mare de cercetări susțin rolul ciocolatei negre în sănătatea cardiovasculară. Un studiu recent arată că cei care consumă des ciocolată neagră au un risc mai mic de boli coronariene și accident vascular cerebral, în comparație cu subiecții care nu au mâncat ciocolată.

Flavonoidele îmbunătățesc funcția endoteliului, stratul de mucoasă al vaselor de sânge care îndeplinește multe sarcini importante, cum ar fi reglarea fluxului sanguin, coagularea sângelui, inflamația și creșterea de noi vase de sânge.

Potrivit lui Gulbin, mai multe studii recente concluzionează că un consum regulat de ciocolată neagră, în special 30 până la 90 de grame de ciocolată pe zi, poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale și, prin urmare, la prevenirea bolilor de inimă.

Pe lângă sănătatea inimii, antioxidanții din ciocolata neagră pot susține și funcția creierului. Un studiu dublu-orb efectuat pe adulți în vârstă a constatat că un consum mai mare de flavanoizi din cacao a dus la îmbunătățiri semnificative ale funcției cognitive.

În plus, magneziul și fierul din ciocolata neagră contribuie la funcția nervoasă și musculară și la transportul oxigenului către creier.

Ciocolata neagră ar trebui privită ca o gustare, pe care o poți încorpora în rutina alimentară zilnică.

„Ciocolata neagră în sine nu este răspunsul dacă vrei să scazi tensiunea arterială sau să reduci riscul de boli de inimă. În schimb, concentrează-te pe dieta generală și nu ezita să adaugi zilnic 30 ml de ciocolată neagră”, spune Gulbin.

Este recomandat ca aceasta să conțină cel puțin 70% cacao. Dacă ți se pare prea amară, poți adăuga chipsuri sau bucăți în batoanele de granola, fulgii de ovăz și deserturile sănătoase, ca un impuls antioxidant la micul dejun, înainte de antrenament sau chiar înainte de culcare.

Când cumperi ciocolată neagră, caută produse de înaltă calitate, cu un conținut minim de zaharuri adăugate și fără ingrediente artificiale. Acest lucru te asigură că obții mai multe beneficii decât dezavantaje.

În plus, concentrează-te pe procente ridicate de cacao pentru cel mai bun profil nutrițional.