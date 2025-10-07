După ce a fost demis din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone continuă să atragă atenția asupra calității alimentelor din comerț.

Fostul edil al Sectorului 5 din București susține că o mare parte dintre produsele achiziționate frecvent de români din marile magazine din țară ar putea reprezenta un risc semnificativ pentru sănătatea acestora.

De-a lungul timpului, Cristian Popescu Piedone a atras atenția românilor asupra numeroaselor produse din comerț, câștigând astfel aprecierea celor care pun preț pe sănătate și un stil de viață echilibrat. Deși nu mai deține funcția de președinte al ANPC, el continuă să îi îndrume pe români în privința alimentelor din magazine de care ar fi bine să se ferească.

Printre acestea se numără parizerul, dar și merele, apreciate chiar și de cei mici.

„Dacă vă aduceți aminte, am fost prin fabrici și la mari producători de mezeluri, să văd cum se face parizerul, cum se procesează carnea… Mușchiul file de porc, un mușchi normal nu este mare, este mic. Sunt injectate, sunt soluții legale, dar nu mai vorbim de natural. Se pun sare, apă, aditivi alimentari, care îl și conservă. Lăsați o felie, dacă luați de la un producător local cu produse bio autentice, tăiați o felie de aceea și una din magazin. Cel bio se strică, cel din magazin rezistă, curge apa din ele, iese sarea din el și are cu totul alt gust. Plus cu ce se afumă, fum rece, cald, dar toate sunt artificiale. Nu vorbim de cum afumam la streașina de la horn sau cu afumătoare speciale”, a explicat acesta.

Cristian Popescu Piedone a atras atenția asupra diferențelor dintre merele românești și cele importate. El a explicat că, la testarea unor mere din Franța, Spania, Germania, Ungaria și Bulgaria, comparativ cu soiurile românești Ionatan și Golden de Voinești, a observat că merele de import își schimbă aspectul în cuptorul cu microunde: devin albe și ceara de pe suprafață cade, iar unele par chiar tratate cu coloranți alimentari. Deși acestea nu sunt toxice, ele pot induce o impresie înșelătoare.

Piedone a subliniat că produsele românești, deși mai greu de vândut, au cea mai bună calitate. El a atras atenția și asupra riscurilor pentru copii, menționând că substanțele aplicate pe merele de import ar putea provoca reacții adverse, inclusiv șoc anafilactic, în funcție de sensibilitatea organismului.