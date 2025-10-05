Parizerul, unul dintre cele mai consumate tipuri de mezeluri din România, rămâne un produs emblematic pentru gusturile locale, însă nu toate variantele existente pe piață sunt la fel de sănătoase.

Jurnalistul Dragoș Pătraru a realizat o analiză amplă a mai multor sortimente disponibile în magazinele românești, încercând să afle care dintre ele este cel mai sigur pentru consum. Rezultatele au fost prezentate pe canalul său de YouTube, „Starea Sănătății”.

În cadrul materialului, Pătraru a explicat că a testat nouă tipuri de parizer diferite, analizând compoziția fiecăruia și verificând etichetele pentru a identifica ingredientele și eventualele adaosuri nesănătoase.

Concluzia sa a fost că multe dintre produsele analizate conțin aditivi alimentari, stabilizatori și conservanți care le scad considerabil valoarea nutrițională.

Cu toate acestea, jurnalistul a identificat o excepție notabilă: parizerul secuiesc de pui produs de marca Szekely.

Acest sortiment, conform evaluării făcute, se diferențiază prin lista sa simplă și naturală de ingrediente: piept de pui în proporție de 81%, slănină 14%, apă, sare și condimente naturale.

Produsul nu are nitrit de sodiu adăugat, fiind precizat că acesta poate proveni doar din surse naturale. De asemenea, Pătraru a menționat că firma producătoare se promovează ca fiind una care oferă mezeluri fără E-uri și fără conservanți artificiali.

El a subliniat că produsul este comercializat în bucăți ambalate individual, cântărind aproximativ 296 de grame fiecare, și că este preparat prin fierbere și afumare naturală cu lemn de fag, fără a include stabilizatori, arome sintetice sau aditivi.

„Așa se vând, bucăți ambalate individual. Bucata asta are 296 de grame. Avem și o mențiune. Că această firmă vinde mezeluri fără E-uri. Produs fiert, afumat cu fum natural din lemn de fag. (…) Deci nu are stabilizatori, conservanți, arome”, a explicat Dragoș Pătraru.

Jurnalistul le-a mai transmis românilor și un alt motiv pentru care multe tipuri de mezeluri sunt de evitat. Ar fi vorba despre o practică a unora dintre fabricile în care se produc astfel de alimente.

„Dacă vă explică cineva care a lucrat într-o fabrică de-asta… mai ales să vă spună cum vin produsele expirate, se întorc retur din magazine, sunt puse iar în niște malaxoare, se toarnă niște saci de nenorociri, încă un pic de produs care e OK. Se amestecă, se scoate din nou, se bagă iar în magazin. Da, da!”, a afirmat Pătraru.

Internauții au confirmat imediat cele spuse de jurnalist. Iată doar câteva comentarii lăsate la materialul postat de Dragoș Pătraru pe YouTube.

„Ce ai spus la minutul 18:15, ai perfecta dreptate, am lucrat în abator și se făcea exact ce ai descris tu. Sper sa se trezească cât mai mulți și sa nu mai consume asemenea mizerii”, afirmă o persoană.