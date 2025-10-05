Prima firmă care a aplicat pentru noua ediție a programului Startup Nation 2025 a transmis documentația abia vineri, în cea de-a treia zi a sesiunii de înscrieri. Firma a aplicat oficial pentru ajutorul de până la 250.000 de lei, echivalentul a aproape 50.000 de euro. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, completate de la bugetul de stat, și are ca scop stimularea antreprenoriatului la nivel național.

Potrivit datelor oficiale, prima firmă care a depus cererea de finanțare este Brodaline SRL, o societate din satul Vaida-Cămăraș, comuna Căianu, județul Cluj.

Compania a aplicat vineri, 3 octombrie, la ora 14:04, fiind prima persoană juridică înscrisă în cadrul sesiunii dedicate persoanelor care au absolvit deja cursurile de formare antreprenorială din cadrul programului. Sesiunea de înscriere fusese deschisă miercuri, 1 octombrie, la ora 10:00.

Societatea Brodaline SRL s-a înființat recent, la 25 septembrie 2025, și se încadrează în Pilonul II al programului, dedicat persoanelor cu vârsta de peste 30 de ani, cu domiciliul în afara Bucureștiului și a județului Ilfov. Conform datelor de la Ministerul Finanțelor, domeniul principal de activitate al firmei este CAEN 1399 — Fabricarea altor articole textile n.c.a.

Pentru această investiție, Brodaline SRL a solicitat un ajutor nerambursabil de 244.084 de lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului se ridică la 305.105 lei, potrivit startupcafe.ro.

Ministerul Economiei a precizat că doar firmele nou-înființate de către absolvenții cursurilor de antreprenoriat Startup Nation 2025 pot depune cereri de finanțare. Formularul electronic de înscriere este activ timp de 45 de zile lucrătoare, din 1 octombrie până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere, existând posibilitatea prelungirii perioadei dacă bugetul nu este epuizat și toate modulele de curs nu sunt finalizate.

În perioada 15 aprilie – 25 august 2025, nu mai puțin de 25.594 de persoane s-au înscris la cursurile de formare antreprenorială din cadrul programului. Dintre acestea, 5.750 au optat pentru Pilonul II, destinat celor de peste 30 de ani, locurile disponibile fiind ocupate integral chiar din prima zi a sesiunii pentru persoane fizice, 15 aprilie.

Pentru Pilonul II au fost disponibile 4.600 de locuri eligibile, restul celor înscriși fiind trecuți pe listele de așteptare, cu speranța că vor accesa finanțarea în cazul respingerii unor dosare. În schimb, Pilonul I, rezervat tinerilor sub 30 de ani, a atras 19.844 de înscrieri, un număr ușor sub capacitatea maximă de 20.430 de locuri disponibile.

Programul Startup Nation 2025 este împărțit în două mari componente – Pilonul I și Pilonul II – menite să sprijine diferite categorii de viitori antreprenori.

Pilonul I este dedicat tinerilor sub 30 de ani, indiferent de statutul lor pe piața muncii, inclusiv românilor care se întorc din diaspora pentru a-și deschide o afacere în țară. Bugetul total al acestei componente este de 295,75 milioane euro, dintre care 29,75 milioane sunt destinate regiunii București-Ilfov, iar 266 milioane euro restului țării.

Prin Pilonul I se urmărește formarea a 25.000 de persoane, care vor dobândi competențe antreprenoriale, iar cel puțin 10% dintre participanți vor proveni din comunitatea romă, conform declarațiilor pe propria răspundere. Din această categorie vor fi finanțate 5.250 de întreprinderi, fiecare putând primi până la 50.000 de euro, și se estimează că vor fi create 10.500 de locuri de muncă.

Pilonul II este destinat persoanelor cu vârsta de peste 30 de ani, șomerilor, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, celor inactive, precum și celor din grupuri dezavantajate – cum ar fi persoanele cu dizabilități, nivel scăzut de instruire, tinerii postinstituționalizați sau locuitorii din zonele rurale.

Bugetul total al Pilonului II este echivalentul în lei al sumei de 150,43 milioane euro, iar programul exclude Bucureștiul și județul Ilfov de la finanțare, pentru a încuraja dezvoltarea economică în restul regiunilor. Prin acest pilon se finanțează aproximativ 2.500 de întreprinderi noi, care ar urma să genereze 5.000 de locuri de muncă.

Participanții la acest pilon beneficiază de cursuri de formare și pot obține sprijin nerambursabil pentru investiții, cu condiția să respecte criteriile de eligibilitate stabilite prin legislație, în special Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj.