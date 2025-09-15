StartUpNation 2025: Înscrierile pentru finanțarea persoanelor juridice începe pe 1 octombrie

Ministerul precizează într-un comunicat că formularul electronic pentru înscrierea la finanțare a firmelor nou-înființate de absolvenții cursurilor de formare antreprenorială va fi disponibil timp de 45 de zile lucrătoare, de la ora 10:00 a primei zile și până la ora 20:00 a ultimei zile, cu posibilitatea prelungirii până la epuizarea fondurilor și finalizarea tuturor modulelor de curs, astfel încât toți absolvenții să beneficieze de șanse egale.

Ministerul Economiei, Digitalizării Antreprenoriatului și Turismului anunță deschiderea aplicației electronice de înscriere la finanțare a persoanelor juridice în cadrul programului Start-Up Nation – https://minimis.imm.gov.ro, începând cu 1 octombrie a.c., ora 10:00.

La data de 15 septembrie a.c., primii 83 de participanți au absolvit cursul de pregătire antreprenorială și urmează să înființeze societăți comerciale pentru a participa la cea de-a treia etapă a programului – Înscrierea la finanțare a societătilor nou-înființate de către absolvenții cursurilor de formare antreprenorială.

Situația actualizată a procesului de verificare administrativă și de eligibilitate pentru cei 25.594 de aplicanți înscriși la cursurile de formare, la data de 15 septembrie a.c., este următoarea:

8.841 aplicanți au fost acceptați;

2.251 aplicanți au fost respinși;

6.174 aplicanți se află în diverse etape de verificare (clarificări, contestații, evaluări);

8.328 formulare urmează a fi preluate în evaluare în cel mai scurt timp.

Dintre cei 8.841 de aplicanți acceptați:

1.457 urmează în prezent cursurile;

3.571 urmează să fie programați de către formatori la curs;

3.713 se află în proces de repartizare către formatorii selectați;

83 de participanți au absolvit cursul de pregătire antreprenorială;

17 aplicanți nu s-au prezentat la curs.

Invităm toți absolvenții cursurilor să își înființeze societăți comerciale și să participe la ultima etapă de înscriere pentru finanțare în cadrul Programului Start-Up Nation.