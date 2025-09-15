Fostul președinte Traian Băsescu a comentat luni, la un post de televiziune, asupra comunicatului emis de Ambasada Rusiei în România, în care se menționa că Ministerul Apărării ar fi anunțat prematur că un obiect neidentificat detectat în spațiul aerian ar fi fost o dronă rusească. Băsescu a subliniat că ironia Moscovei reflectă, în opinia sa, modul în care autoritățile române au gestionat incidentul.

„Vreți să vă imaginați Ambasada Rusiei dacă ieri noi am fi doborât drona rusească? Credeți că mai era ironic ambasadorul rus? (…) Măcar tăcea din gură și nu râdea de noi (dacă drona era doborâtă n.r.)”, a afirmat Traian Băsescu.

El a explicat că, dacă drona rusească ar fi fost doborâtă, ambasadorul rus nu ar fi mai manifestat sarcasm și ironie, ci ar fi păstrat tăcerea. Fostul șef de stat a accentuat că inviolabilitatea spațiului aerian este un principiu fundamental care nu poate fi negociat și a criticat abordările „preventive” care evită confruntarea directă, sugerând că astfel de justificări sunt doar „povești pentru naivi”.

„Trebuie să fim foarte clari. Securitatea aeriană, inviolabilitatea teritoriului, inviolabilitatea spațiului aerian sunt lucruri cu care nu se negociază. Dacă ești capabil, își aperi spațiul aerian, dacă nu ești capabil, se plimbă o dronă 50 de minute în spațiul tău aerian. Deci multe nu sunt de comentat, iar poveștile „mi-a fost frică să nu dăm foc la sat, să nu dăm foc la pădure, să nu omorâm caii din Pădurea Letea” – astea-s povești pentru naivi. Când e vorba de securitate, nu există prioritate mai mare decât să-i demonstrezi celui care te testează că ești capabil să-ți protejezi spațiul aerian”, a continuat fostul președinte.

Băsescu a mai afirmat că România trebuie să fie pregătită să demonstreze capacitatea de apărare a spațiului aerian atât față de Rusia, cât și față de aliații din NATO.

„Categoric da. În orice caz, România trebuie să fie pregătită să demonstreze și aliaților din NATO că e capabilă să-și apere în primă instanță, cu forțe proprii, spațiul aerian. Și, hai să fim cinstiți, dacă luăm informațiile date de ministrul Apărării, că drona a zburat la 300 de metri altitudine, ce Dumnezeu faci cu un F16 sau cu un Rafale care zboară cu 700-800 de kilometri pe oră, la o altitudine de 300 de metri? Chiar riști aeronava. Deci cred că avem probleme majore în a ne stabili proceduri de intervenție. Eu aș fi deplasat în zonă sau aș fi cerut de multă vreme deplasarea în zonă a unor mijloace ale artilerii antieriene. Armata Română le are”, a subliniat el.

El a spus că, în cazul său, ar fi mobilizat rapid mijloacele artileriei aeriene disponibile și că numărul incidentelor ar fi fost mult mai mic dacă el ar fi fost la conducerea statului.

„Este al 20-lea incident, nu se ajungea la acest număr, vă asigur, dacă eram la Cotroceni”, a punctat Băsescu.

În același timp, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a confirmat implicarea a două avioane F-16 de la Baza 86 Fetești, care au urmărit drona până la dispariția ei de pe radar în zona Chilia Veche. Moșteanu a precizat că populația nu a fost pusă în pericol în timpul incidentului.

Reacția Ambasadei Rusiei a venit sub forma unor ironii privind acuzațiile de violare a spațiului aerian, iar ambasadorul rus a fost convocat de Ministerul Afacerilor Externe român pentru clarificări, la câteva zile după incidentul similar de la Polonia. România a transmis un protest ferm, catalogând actul drept o încălcare inacceptabilă a suveranității sale.

Autoritățile ruse au susținut însă că obiectul zburător neidentificat ar fi fost o provocare a Kievului și nu o dronă a Moscovei, în timp ce Ministerul român al Apărării a menționat că sâmbătă obiectul interceptat a fost o dronă rusească Geran și a calificat acțiunea drept „iresponsabilă”.