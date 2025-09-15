Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat duminică, la Digi24, că România trebuie să se aștepte la noi incidente de securitate similare celui din Tulcea, unde o dronă a Federației Ruse a pătruns sâmbătă în spațiul aerian național. Oficialul a subliniat că astfel de provocări pot fi descurajate doar prin coordonare strânsă cu aliații și prin dotări militare adecvate.

„Ne place sau nu ne place, cred că va trebui să ne obişnuim cu ele şi vom ajunge la un moment dat să vedem şi pacea între Ucraina şi Rusia, însă şi după această pace vom vedea provocări la Marea Neagră multă vreme de acum încolo. O evaluare a mea în momentul ăsta cu toate datele pe care le am e că va trebui să ne obişnuim, pe de-o parte, pe de alta parte să descurajăm astfel de provocări şi asta putem face doar fiind bine coordonaţi cu aliaţii şi fiind bine echipaţi şi înzestraţi în continuare”, a adăugat ministrul.

Moșteanu a anunțat că România ar putea găzdui linii de producție pentru drone ucrainene, în cadrul unor proiecte eligibile pe programul european SAFE.

„Am fost acum două, trei săptămâni în Ucraina şi am avut discuţii acolo. Am vizitat trei fabrici de drone. Am avut discuţii cu ministrul Apărării şi am arătat disponibilitatea noastră de a construi drone ucrainene în România. Acest gen de proiect este eligibil pe SAFE. În perioada următoare, e posibil chiar mâine sau în următoarele zile să avem prima videoconferenţă de follow-up cu ucrainenii pentru a începe să ducem înainte această procedură, trebuie să ne mişcăm foarte repede până la anul în mai să închidem un contract pentru producţia de astfel de drone”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, primele consultări tehnice prin videoconferință sunt programate „în zilele următoare”, cu obiectivul de a încheia până în mai anul viitor un contract pentru producția de drone pe teritoriul României.

Fostul președinte Traian Băsescu a considerat că autoritățile române au gestionat greșit incidentul de la Tulcea, subliniind că drona rusească ar fi trebuit doborâtă imediat pentru a transmite un semnal de fermitate către Moscova și către partenerii NATO.

În evaluarea sa, intervalul de aproape o oră în care situația a fost lăsată să se deruleze reflectă vulnerabilitatea capacității de reacție a Armatei Române. Băsescu a avertizat că un stat aflat la frontiera estică a Alianței Nord-Atlantice nu își poate permite astfel de ezitări.