Drona a survolat zona timp de aproximativ 50 de minute, deplasându-se de la nord-est de Chilia Veche spre sud-vest de Izmail, după care a revenit pe teritoriul ucrainean. Deși piloții aveau ordinul de a o doborî, aceștia au analizat riscurile colaterale și au hotărât să nu deschidă focul.

”O dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spaţiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 şi a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei. Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, şi a părăsit spaţiul aerian naţional în dreptul localităţii Pardina, îndreptându-se către Ucraina”, au transmis, duminică, reprezentanţii Ministerului Apărării.

Reprezentanții Ministerului au menționat că aeronavele F-16 au menținut un contact intermitent, atât vizual, cât și radar, monitorizând drona pe întreaga durată a traiectoriei sale.

MApN a transmis că, deși piloții români aveau permisiunea de a doborî drona, în momentele de contact direct au ales să nu acționeze, considerând că riscurile colaterale erau prea mari. În misiune au intervenit și partenerii germani de la baza Mihail Kogălniceanu, care au sprijinit operațiunea cu două aeronave Eurofighter Typhoon, supraveghind zona până în jurul orei 21:30.

”Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul. În sprijinul aeronavelor româneşti au venit şi aliaţii germani dislocaţi la Mihail Kogălniceanu cu două aeronave Eurofighter Typhoon, care au monitorizat zona până la ora 21.30”, a mai precizat MApN.

Ministerul Apărării Naționale a condamnat acțiunile considerate iresponsabile ale Federației Ruse, precizând că acestea constituie o provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Potrivit instituției, astfel de incidente reflectă lipsa de respect a Rusiei față de normele dreptului internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO.

România rămâne angajată în respectarea obligațiilor sale ca membru al Alianței și va continua să coopereze strâns cu partenerii pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național. Ministerul a asigurat că toate măsurile necesare pentru garantarea securității naționale sunt implementate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă rapid oricărei situații similare.