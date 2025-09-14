Racheta, de concepție nouă, are o rază de acțiune de 1.000 km și se deplasează de zece ori mai repede decât viteza sunetului, ceea ce, susține Moscova, o face dificil de detectat și interceptat de sistemele de apărare antiaeriană. Potrivit autorităților ruse, racheta ar fi fost folosită în conflictul din Ucraina încă din anul precedent.

„Conform datelor obiective de monitorizare primite în timp real, ţinta a fost distrusă printr-o lovitură directă”, a declarat ministerul.

Ministerul rus al Apărării a transmis că tirul cu racheta hipersonică Zircon asupra unei ținte maritime a fost realizat de echipajul fregatei „Amiral Golovko”. În comunicat se menționează că zona de tragere a fost închisă anterior pentru navigația civilă și traficul aerian.

Potrivit armatei ruse, indicațiile de țintire pentru fregata care a lansat racheta Zircon au fost transmise de un avion Tu-142.

Zircon este o rachetă hipersonică maritimă de concepție nouă. În aprilie, președintele Vladimir Putin a declarat că racheta are o rază de acțiune de peste 1.000 km și poate atinge viteze de până la 10 Mach, adică de zece ori viteza sunetului. Potrivit autorităților ruse, racheta a fost utilizată încă din anul precedent în atacurile asupra Ucrainei.

Conform datelor oficiale, primul suport de suprafață pentru rachetele Zircon a fost nava „Amiral Gorșkov” din cadrul Flotei Nordice. Ministerul Apărării a precizat că intenționează să echipeze cu aceste rachete și alte nave de suprafață rusești, precum și submarinele nucleare.

Exercițiul „Zapad-2025” include antrenamente pentru apărarea obiectivelor de coastă și a garnizoanelor Flotei Nordice, controlul grupărilor eterogene de forțe și utilizarea complexă a armelor de înaltă precizie, a modelelor promițătoare și moderne de armament și tehnică militară. Forțele Flotei Nordice acționează în zona maritimă arctică, conform Ministerului Apărării al Federației Ruse.

Exercițiul strategic „Zapad-2025” se desfășoară între 12 și 16 septembrie, pe poligoane din Belarus și Rusia, în Marea Baltică și Marea Barents.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a decorat pe vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, cu ordinul „Pentru merite față de Patrie”, gradul IV. Agenția TASS notează că, astfel, Medvedev devine cavaler deplin al acestui ordin.

Anterior, Medvedev primise celelalte grade ale ordinului – I, II și III – în anii 2015, 2005 și 2020.

Potrivit decretului prezidențial, decorarea a fost acordată „pentru contribuția sa semnificativă la consolidarea statalității ruse și la asigurarea securității naționale a Federației Ruse”.

Ordinul „Pentru merite față de Patrie” este o distincție de stat a Federației Ruse, acordată pentru merite deosebite în consolidarea statalității ruse, dezvoltarea socio-economică și creșterea capacității de apărare a țării, precum și pentru activitatea de cercetare științifică, promovarea culturii și artei. De asemenea, ordinul se poate acorda pentru performanțe sportive remarcabile și pentru contribuții la consolidarea păcii, prieteniei și cooperării între popoare, potrivit agenției TASS.