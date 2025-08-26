În prezent, diplomații Federației Ruse pot circula liber în Europa, în ciuda războiului și a sancțiunilor impuse Moscovei. Cehia a cerut în repetate rânduri eliminarea acestei portițe, denunțând prezența unor „ofițeri GRU cu pașapoarte de acoperire”.

Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, a declarat pentru Politico că măsura este în pregătire și că ideea a primit sprijinul altor opt state, printre care Polonia, Letonia, Lituania, Danemarca și Țările de Jos. Esența propunerii este ca diplomații ruși să nu mai poată părăsi țara unde sunt acreditați.

„Așa cum Cato cel Bătrân repeta mereu că trebuie distrusă Cartagina, voi continua să propun încetarea libertății de mișcare a diplomaților ruși în spațiul Schengen”, a declarat ministrul ceh de externe Jan Lipavský. „Este un avantaj inutil pe care îl oferim regimului rus și care este folosit abuziv pentru a facilita operațiuni de sabotaj”, a adăugat el.

Restricțiile ar afecta nu doar diplomații, ci și familiile și apropiații lor, care au beneficiat de pașapoarte diplomatice pentru a ocoli sancțiunile. Soțiile, amantele și copiii oficialilor ruși au folosit imunitatea diplomatică pentru a face cumpărături de lux în Paris sau Viena, pentru vacanțe în Monaco ori vile la lacul Como.

Pentru mulți membri ai elitei, aceste călătorii au devenit un mod de viață. Bijuterii Cartier, genți Chanel sau diamante Bvlgari au fost cumpărate fără restricții, în timp ce sancțiunile economice vizau doar sectoarele de apărare și industrie.

Dacă măsura va fi inclusă în al 19-lea pachet de sancțiuni, întreaga rețea de privilegii diplomatice folosită de apropiații Kremlinului s-ar putea prăbuși.

O altă consecință a propunerii vizează activitățile serviciilor speciale ruse. Potrivit surselor europene, diplomații cu pașapoarte de acoperire ar fi avut libertatea să se deplaseze în interiorul UE pentru misiuni de spionaj sau sabotaj.

Polonia a introdus deja un regim de notificare pentru toți diplomații ruși, iar Marea Britanie solicită autorizație pentru fiecare deplasare. Uniunea Europeană vrea să unifice aceste practici, complicând logistica pentru agenții ruși sub acoperire.

Autoritățile europene consideră această măsură o premieră în cei doi ani și jumătate de război. Spre deosebire de pachetele anterioare, care vizau apărarea și industria, de această dată sancțiunile ating direct portofelele și vacanțele elitei politice ruse.

Pentru Kremlin, ar fi un semnal clar că privilegiile personale ale oficialilor și familiilor lor nu mai sunt tolerate în spațiul Schengen.