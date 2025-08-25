Din cuprinsul articolului Pe butuci

Resetarea

„Diferența este că la Yalta au fost prezente, așa cum spuneam, și Marea Britanie, și într-un fel, printr-o înțelegere tainică pe care o făcuse cu Stalin, a fost prezentă și Franța, înțelegerea fiind realizată de generalul de Gaulle. Rezultatul este că, deși absent la Yalta, de Gaulle, respectiv Franța, au obținut o zonă de ocupație în Germania post-belică și un loc de membru permanent în Consiliul de Securitate al ONU”, a declarat Adrian Severin.

Fostul ministru de Externe al României a fost prezent luni, 25 august, în cadrul unui podcast moderat de jurnalistul și istoricul Dan Andronic de pe canalul de YouTube „HAI România”.

Diplomatul amintește, de asemenea, și de episodul cu Stalin și Churchill care și-au împărțit teritoriile pe șervețel, moment pe care îl aseamănă cu ce s-a întâmplat recent în Alaska.

„Îmi imaginez că Trump și Putin, după ce au făcut o trecere în revistă a situației reale, s-au făcut cu adevărat cărțile. America să se retragă din Europa. De ce? Pentru că urmează un război cu China, iar problema Statelor Unite e cu totul în altă parte. Până acum, ei au stat aici și și-au pierdut timpul. Nu mai au ce să extragă din ea, am luat tot ce e de luat. Singurul lucru care trebuie să se întâmple în Europa este să nu devină suficient de puternică ca să îi încurce. Să nu devină acea patra, să spunem, mare putere care ar începe să le creeze dificultăți”, a punctat Adrian Severin.

Diplomatul spune că Washingtonul nu își dorește o Europă prea puternică, capabilă să concureze cu influența americană pe plan global și să îi conteste autoritatea în chestiuni majore de securitate sau politică externă. O Europă unită și robustă ar putea deveni un rival strategic. Pe de altă parte, nici o Europă complet slăbită sau prăbușită nu ar fi convenabilă pentru Statele Unite, pentru că atunci America ar fi nevoită să intervină constant pentru a o „salva”, consumând resurse, timp și energie în gestionarea crizelor europene.

Fostul ministru este de părere că Uniunea Europeană este deja „pe butuci” și după pandemia de Covid-19 și după războiul din Ucraina. De asemenea, el subliniază și că fenomenul migraționist a contribuit semnificativ la acest proces. Dar, chiar și așa, e nevoie de echilibru.

„Eu, ca SUA, n-am nevoie de o Europă puternică care să mă țină de vorbă. N-am nevoie nici de Europa prăbușită care să mă cheme cu salvarea tot timpul, să dea telefon la 112 global. Deci trebuie să o găsim într-un echilibru. Și ca SUA, eu găsesc ca cel mai bun echilibru, până la urmă, este să o împărțim pe această Europă”, a mai spus apoi Adrian Severin.

Adrian Severin explică o ipoteză despre cum s-ar putea reașeza înțelegerile geopolitice între Statele Unite, Rusia și Europa. SUA, spune el, ar trebui, sau chiar ar fi convenit deja, să renunțe la impunerea unor guverne „rusofobe” în statele din regiune, adică guverne care să fie, prin construcție politică, ostile Moscovei.

Exemplele pe care le dă: România, Republica Moldova, încercări în Ungaria și Polonia. Nu ar fi vorba de a lăsa loc guvernelor marionetă pro-rusești, dar nici de a menține guverne dependente de Washington. Cu alte cuvinte, ar sugera o „neutralitate” forțată: să nu fie nici pro-ruse, nici pro-americane, ci să fie lăsate să funcționeze fără presiuni externe majore.

„Nu spun să fie guverne marionetă pro-rusești, dar nu mai interveniți voi cu guverne marionetă pro-americane”, a subliniat diplomatul.

Republica Moldova apare ca un teren de test ,„primul tezaur”, cum îi spune el, adică locul unde s-ar putea verifica dacă SUA chiar renunță la politica de a crea guverne rusofobe.