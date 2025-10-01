Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a transmis miercuri, printr-un comunicat al ministerului său, că Bruxelles-ul „se pregătește de război și încearcă să-i facă pe europeni, inclusiv pe unguri, să plătească pentru armata ucraineană”.

El a susținut că următorul buget multianual al Uniunii Europene ar fi orientat în primul rând către menținerea statului și a armatei Ucrainei, în loc să răspundă provocărilor economice și de securitate din interiorul Uniunii.

„Bruxelles-ul se pregăteşte de război şi încearcă să-i facă pe europeni, între care şi pe unguri, să plătească pentru asta (…). Acest buget este practic un buget al Ucrainei”, a spus ministrul ungar.

Szijjarto a afirmat că deciziile Bruxelles-ului au dus la deteriorarea economiei și a securității europene și a insistat că Ungaria dorește pace, în timp ce instituțiile europene ar urmări o politică pro-război.

Oficialul ungar a adăugat că nu acceptă ca fondurile plătite de cetățenii țării sale să fie direcționate către Ucraina și a enumerat, printre criticile sale, și politicile pro-migrație și pro-gender, pe care le-a pus pe seama Comisiei Europene.

Ministrul ungar de Externe a mai susținut că Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze pe competitivitatea scăzută, securitatea energetică și relansarea economiei, nu pe finanțarea Ucrainei. În opinia sa, trimiterea banilor europenilor către Kiev înseamnă o utilizare greșită a resurselor, cu efecte negative asupra statelor membre.

Înaintea summitului informal al UE programat la Copenhaga, Szijjarto a declarat că bugetul pentru următorii șapte ani nu răspunde intereselor reale ale Uniunii și că Ungaria se va opune acestei direcții.

„Comisia Europeană vrea să trimită banii europenilor, printre care şi ai ungurilor, în Ucraina, pentru a-i cheltui pe statul şi armata ucrainene”, acuză Szijjarto. „Noi vrem pace în Europa, în timp ce Bruxelles-ul vrea război. Dacă nu va există o schimbare patriotică, putem conta pe politici pro-război, pro-migraţie şi pro-gender din partea Bruxelles-ului. Noi nu vrem război, migraţie sau nebunia legată de gen şi nu vrem ca banii ungurilor să fie trimişi în Ucraina”, a insistat ministrul ungar de Externe.

Pe de altă parte, premierul Viktor Orban a declarat într-un interviu acordat presei locale, publicat pe 29 septembrie, că țara sa este pregătită să doboare dronele rusești care ar intra în spațiul aerian ungar, fie accidental, fie intenționat.

El a menționat că Europa este mai puternică decât Rusia din punct de vedere militar, economic și numeric, criticând ceea ce a descris ca fiind prudența excesivă a liderilor vest-europeni.

Orban a afirmat că „Europa este mai puternică în toate aspectele” și a adăugat că Rusia este „mai slabă militar, economic și numeric”.

Premierul ungar a spus că nu înțelege de ce unele state europene se prezintă ca fiind slabe în fața Rusiei și a insistat că Ungaria își va proteja spațiul aerian, dar fără să considere problema dronelor o amenințare majoră pentru întreaga Europă.

Declarațiile oficialilor ungari vin pe fondul intensificării incidentelor cu drone și avioane rusești în spațiul aerian european. Polonia a doborât recent mai multe drone rusești, iar în România și Estonia au fost raportate încălcări ale spațiului aerian.

În Scandinavia, activitatea suspectă a dronelor a dus la închiderea temporară a unor aeroporturi în Danemarca și Norvegia.