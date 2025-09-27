Președintele ucrainean a afirmat, la Kiev, după întâlnirea cu Donald Trump la ONU, că Rusia se pregătește pentru extinderea conflictului, subliniind că Vladimir Putin nu va aștepta să încheie războiul din Ucraina și că intenționează să deschidă o nouă direcție a atacurilor, fără a preciza unde anume.

„Putin nu va aştepta să-şi termine războiul în Ucraina. Va deschide o altă direcţie. Nimeni nu ştie unde. El vrea asta”, a spus el.

Președintele Ucrainei a afirmat că Moscova testează în mod intenționat capacitatea Europei de a-și apăra spațiul aerian, după ce drone au fost semnalate în Danemarca, Polonia și România, iar avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian estonian. Vineri seară au fost raportate mai multe drone deasupra unei baze militare din Danemarca, iar sâmbătă deasupra unei baze din Norvegia.

Zelenski a subliniat că guvernele UE întâmpină dificultăți în a răspunde acestei amenințări noi și periculoase. În cursul acestei luni, Ucraina a identificat 92 de drone care se îndreptau către Polonia într-o manieră „coregrafică”. Majoritatea au fost interceptate, însă 19 au pătruns pe teritoriul polonez, unde autoritățile au doborât patru dintre ele.

„Nu compar forţele noastre. Noi suntem în război, iar ei [Polonia] nu”, a spus el. Zelenski a declarat că reprezentanţi din mai multe ţări, ale căror nume nu le-a precizat, vor călători în Ucraina pentru a primi „instruire practică” cu privire la modul de respingere a atacurilor aeriene ruseşti. „Suntem gata să împărtăşim experienţa noastră”, a adăugat el.

Declarațiile lui Zelenski au venit după întâlnirea pe care a avut-o cu Donald Trump la Adunarea Generală a ONU, despre care președintele ucrainean a spus că a fost „foarte plăcută”. După discuții, Trump și-a exprimat convingerea că Ucraina poate recâștiga toate teritoriile pierdute în 2022, cu sprijinul Europei și al NATO.

Trump a mai menționat că economia Rusiei se află într-o situație dificilă și a descris armata rusă drept un „tigru de hârtie”. Zelenski a explicat că i-a prezentat lui Trump realitățile de pe câmpul de luptă, subliniind că avansurile Rusiei sunt adesea temporare și nu reprezintă succese reale.

Președintele SUA ar fi dobândit mai multă încredere în Ucraina și a constatat că Rusia a tratat anterior Ucraina și alte state cu „lipsă de respect”, a adăugat Zelenski. Despre informațiile potrivit cărora ar fi solicitat rachete de croazieră Tomahawk capabile să lovească Moscova, liderul ucrainean a refuzat să comenteze, motivând că este „o chestiune delicată”.

În ultimele luni, Ucraina a desfășurat atacuri reușite asupra rafinăriilor de petrol rusești cu drone cu rază lungă de acțiune produse intern. Zelenski a avertizat că, dacă Kremlinul va încerca din nou să distrugă infrastructura energetică ucraineană în această iarnă, capitala sa va suferi întreruperi de curent ca măsură de ripostă.