Volodimir Zelenski a comunicat că s-a înțeles cu Donald Trump asupra furnizării de „arme adecvate” Ucrainei și a precizat că Israelul a livrat țării sale un sistem de apărare antiaeriană Patriot.

„Un sistem israelian (Patriot) este în funcţiune în Ucraina, funcţionează de o lună”, a declarat Zelenski la o conferinţă de presă, fără a preciza dacă Ucraina l-a cumpărat sau l-a primit gratuit.

În aprilie, New York Times a relatat, citând surse oficiale americane, că un sistem Patriot din dotarea armatei israeliene urma să fie recondiționat și trimis în Ucraina, după ce Israelul îl va înlocui cu echipamente mai moderne.

După invazia Rusiei în Ucraina în 2022, Israelul a adoptat o poziție neutră, refuzând să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei și să furnizeze arme Kievului, ceea ce a atras critici din partea lui Zelenski. Între timp, însă, relațiile Israel-Rusia s-au slăbit, pe fondul consolidării alianței Moscova-Teheran și a războiului din Fâșia Gaza, în care Rusia a condamnat ofensiva israeliană.

Volodimir Zelenski a abordat sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, și întâlnirea recentă pe care a avut-o la New York cu președintele american Donald Trump.

Președintele ucrainean a declarat că a ajuns la un acord cu Donald Trump privind achiziționarea de „arme adecvate” din Statele Unite. Dat fiind că președintele american nu mai furnizează armament gratuit Ucrainei, costul acestora va fi acoperit din fondurile puse la dispoziție de susținătorii europeni ai Kievului.

„Am făcut ce era mai important, ne-am înţeles cu preşedintele (Trump) şi trecem la implementarea practică”, a indicat Zelenski.

Zelenski a menționat că Ucraina a transmis lui Trump specificațiile armamentului dorit de forțele sale, în cadrul unui plan de achiziții de arme și muniții americane în valoare de aproximativ 90 de miliarde de dolari, un proiect despre care președintele ucrainean a făcut referire pentru prima dată în luna august.

Acesta nu a confirmat informațiile potrivit cărora i-ar fi solicitat lui Trump rachete Tomahawk, menite să lovească în adâncimea teritoriului rus, așa cum a relatat publicația americană Axios. Aa refuzat să ofere detalii, motivând că subiectul este „foarte sensibil”, și a evitat să confirme dacă a cerut rachete Tomahawk. Totuși, într-un interviu anterior acordat aceleiași publicații, el și-a exprimat speranța că SUA îi vor furniza arme cu rază lungă de acțiune și a avertizat chiar că ar putea folosi astfel de capacități inclusiv pentru a lovi obiective aflate în apropierea Kremlinului.

După întâlnirea de marți cu Zelenski, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU, Donald Trump a transmis un mesaj în care și-a nuanțat pozițiile anterioare referitoare la războiul din Ucraina, arătând un sprijin clar pentru această țară.

Dacă anterior susținea că Ucraina ar trebui să ajungă la pace cu Rusia, considerând că nu deține forța militară necesară pentru a-și recuceri teritoriile pierdute, Trump a declarat pe platforma Truth Social, după întâlnire, că Ucraina are acum capacitatea de a recupera toate zonele ocupate și chiar de a avansa dincolo de acestea.