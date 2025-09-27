În intervenţia sa, Oana Țoiu a evidenţiat provocările majore cu care se confruntă regiunea într-un context geopolitic extrem de complicat, marcat de războiul de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, de atacuri hibride şi campanii masive de dezinformare. Ea a subliniat, totodată, că în ciuda acestor dificultăţi, cele două state vecine au înregistrat progrese semnificative în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Externe, statele participante la reuniune și-au reiterat sprijinul pentru procesul de extindere a Uniunii Europene, atât către statele din Vecinătatea Estică, cât și către cele din Balcanii de Vest, subliniind că acesta trebuie să se bazeze pe meritele individuale ale fiecărui candidat. De asemenea, în cadrul discuțiilor a fost evidențiată necesitatea accelerării integrării europene, un proces considerat benefic atât pentru țările aspirante, cât și pentru consolidarea rolului și influenței Uniunii Europene la nivel global.

Ministerul Afacerilor Externe subliniază că menținerea unui mediu stabil și sigur, bazat pe dezvoltare economică sustenabilă și pe respectarea fermă a valorilor democratice și a principiilor statului de drept, continuă să fie una dintre prioritățile esențiale ale Inițiativei Central Europene (ICE).

De asemenea, Oana Ţoiu a accentuat importanța Inițiativei Central Europene (ICE) ca platformă esențială de cooperare regională și de sprijin pentru extinderea UE, având în vedere că reunește toate statele candidate din vecinătatea estică și vestică, precum și nouă state membre din Europa Centrală și de Sud-Est. Totodată, a punctat necesitatea ca țările candidate să se alinieze politicii externe și de securitate comune a Uniunii.