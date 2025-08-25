În deschiderea Forumului, Oana Ţoiu a participat la panelul „Europe in the World Days”, alături de omologi din Austria și Cehia, dar și de personalități precum Otmar Kharas, președintele Forumului Alpbach, și Wolfgang Ischinger, președintele Conferinței de Securitate de la München.

Ministrul român a subliniat importanța Mării Negre pentru securitatea europeană și globală, explicând că evoluțiile din regiune influențează direct stabilitatea euroatlantică și parcursul european al statelor vecine, inclusiv Ucraina și Republica Moldova.

În cadrul întâlnirii bilaterale cu Beate Meinl-Reisinger, ministrul austriac al afacerilor europene și internaționale, părțile au discutat despre recalibrarea relațiilor româno-austriece, ca urmare a vizitei președintelui Nicușor Dan la Salzburg în iulie 2025.

Cele două state au identificat noi oportunități de cooperare economică și sectorială, cu accent pe contribuția comunității românești din Austria, una dintre cele mai numeroase din Europa.

De asemenea, discuțiile au vizat sprijinul comun pentru Ucraina și Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Miniștrii au stabilit și o viitoare vizită bilaterală la București până la finalul anului.

Întrevederea cu ministrul ceh al afacerilor externe, Jan Lipavsky, a reconfirmat nivelul excelent al relațiilor dintre România și Cehia, construite pe obiective comune la nivel european și euroatlantic.

Cei doi oficiali au discutat despre intensificarea schimburilor economice, a investițiilor și despre colaborarea pe proiecte sectoriale de interes comun.

În marja Forumului, Oana Ţoiu a avut un dialog deschis cu studenții bursieri români prezenți la eveniment. Ea i-a felicitat pentru performanțele academice și i-a încurajat să îmbrățișeze o carieră diplomatică, subliniind rolul tinerilor în găsirea de soluții pentru viitorul României și al Europei.

Totodată, a discutat cu economistul Joseph Stieglitz, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, despre provocările globale și despre impactul acestora asupra Uniunii Europene.

Înființat în 1945, Forumul European de la Alpbach reunește anual peste 4.000 de participanți din 70 de țări, incluzând lideri politici, reprezentanți ai instituțiilor europene și internaționale, mediul academic, economic și tineri bursieri.

Evenimentul reprezintă un spațiu de reflecție și dezbatere asupra provocărilor actuale ale Europei, de la securitate și reziliență la creștere economică și inovație.