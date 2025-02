În cadrul discuțiilor, Emil Hurezeanu a subliniat rolul strategic al Mării Negre atât pentru securitatea euro-atlantică, cât și pentru conectivitatea dintre Europa și Asia. De asemenea, a accentuat importanța menținerii unei prezențe NATO solide în regiune.

Ministrul a avut întrevederi cu omologii din Belgia, Bulgaria, Turcia, Egipt, cu liderul opoziţiei belaruse, cu veterani ucraineni şi cu rude ale unor ostatici israelieni din Fâşia Gaza.

”Ministrul afacerilor externe Emil Hurezeanu a participat vineri, 14 februarie 2025, la deschiderea Conferinţei internaţionale de securitate de la München, context care a prilejuit o serie de întrevederi bilaterale, precum şi acţiuni de interes notabil pentru diplomaţia română. Programul oficialului român a inclus participarea, în calitate de key speaker, la evenimentul cu tema „A Free and Open Black Sea: Evaluating Challenges on Connectivity, Global Food Security and Energy in the Region”, găzduit de centrele de reflecţie New Strategy Center şi Center for European Policy Analysis (CEPA).

A evidenţiat cu această ocazie importanţa strategică a Mării Negre atât din perspectiva asigurării securităţii euro-atlantice, cât şi din cea a facilitării conexiunilor dintre Europa şi Asia. Totodată, a semnalat deteriorarea suplimentară a situaţiei de securitate din regiunea Mării Negre, pe fondul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Demnitarul român a prezentat proiectele şi iniţiativele regionale menite să contribuie atât la securitatea regiunii, cât şi la valorificarea potenţialului acesteia din perspectiva conectivităţii. A subliniat importanţa cooperării la nivel european şi euro-atlantic pentru atingerea acestor obiective, inclusiv prin continuarea unei prezenţe NATO robuste la Marea Neagră, adoptarea unei Strategii UE privind Marea Neagră şi implementarea deplină a Strategiei SUA privind Marea Neagră”, anunţă MAE.