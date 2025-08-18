Europarlamentarul PSD Victor Negrescu crede că România trebuie să-și definească clar obiectivele de politică externă, mai ales în contextul reuniunii de la Washington dintre președintele SUA și liderii europeni.

El a amintit că războiul din Ucraina intră într-o nouă fază, cea a reconstrucției, și că politica externă se schimbă mult mai rapid decât în trecut. Negrescu a subliniat că românii au arătat solidaritate față de Ucraina și că acum trebuie să transforme această solidaritate în proiecte concrete pentru securitatea și dezvoltarea României.

„Care este proiectul nostru de politică externă? Cum vrem să conteze România la Bruxelles și la Washington? În timp ce la Washington, în această seară, are loc reuniunea dintre președintele SUA și liderii europeni, România trebuie să-și definească mai clar obiectivele. Războiul se apropie de un nou capitol, cel al reconstrucției Ucrainei, iar politica externă se mișcă astăzi mult mai rapid decât în trecut. Românii au demonstrat solidaritate față de Ucraina, un stat atacat ilegitim și ilegal. Acum este momentul să transformăm această solidaritate în proiecte concrete pentru securitatea și dezvoltarea României.”

El a explicat că, în Parlamentul European, a reușit să obțină ca fondurile pentru apărare să fie folosite nu doar pentru echipamente militare, ci și pentru infrastructură, educație, formare, tehnologie și industrie. Astfel, investițiile în securitate pot contribui și la creșterea nivelului de trai și consolidarea economiei României.

În contextul în care liderii europeni discută cu Washingtonul despre viitorul regiunii, Negrescu a arătat că România trebuie să demonstreze că are o viziune proprie de politică externă, că știe să valorifice oportunitățile și că este pregătită să fie un actor activ în reconstrucția Ucrainei și în securitatea Mării Negre.